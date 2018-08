Costa contradiu Tardà: "No hem d'anar al Congrés a negociar un altre referèndum"

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, creu que l'independentisme no ha de tornar al Congrés a demanar un referèndum pactat. Així, un dels principals representants de JxCat ha contradit el full de ruta que ha anat proposant en els últims dies a través de les xarxes socials el portaveu d'ERC a la cambra baixa, Joan Tardà, que defensa repetir el viatge que ja van fer el 2014 Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) i Joan Herrera (ICV). "No hem d’anar al Congrés a negociar un altre referèndum. Si ens ofereixen la possibilitat de fer un referèndum acordat amb l’Estat es tracta d’acceptar-lo. Cap independentista hi pot estar en contra. No ens ha fet mai por votar", ha assenyalat Costa en una entrevista a RAC1.

Més enllà de si els partits han de tornar al Congrés, JxCat també reclama que es garanteixi el dret d'autodeterminació i ho va deixar clar el president del grup parlamentari, Jordi Sànchez, en una entrevista a l'ARA. "Caldrà orientar l’acció política a fer possible un referèndum efectiu. És l’única sortida", va apuntar. Tardà va exposar també que la votació hauria de preveure altres opcions a banda de la independència, com per exemple la federal. Costa ha rebutjat aquesta idea i ha dit que no s'han de fer "invents que no clarifiquin la situació". "El 'no' pot ser una proposta diferent de l''statu quo' si hi és", ha subratllat.

En l'entrevista, Costa s'ha mostrat prudent a l'hora de valorar la implementació de la República que prometen els partits del Govern. "Farem República depenent de com es comporti l'Estat per intentar impedir-ho", ha anotat. Un dels escenaris que plana sobre la legislatura és el possible avançament electoral, per bé que Costa ha assegurat que "no és la voluntat del Govern". Tanmateix, amb el judici de l'1-O previst per als pròxims mesos, ha deixat la porta oberta: "Vivim en una situació de tanta excepcionalitat que fer previsions més enllà del 31 de desembre se'm fa molt agosarat".

La no salutació a Felip VI

El vicepresident del Parlament també ha argumentat per què va negar la salutació al rei durant l'homenatge a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost de l'any passat. "El sentiment majoritari a Catalunya és contrari a la monarquia espanyola. Aquesta majoria ha de sentir-se representada", ha indicat Costa, que ha considerat que hi havia "altres maneres" de recordar els atemptats diferents de l'acte que va tenir lloc a Barcelona. "Va quedar deslluït per una voluntat de l’Estat de fer-hi un acte de presència desmesurat que va acabar provocant l’absència de la ciutadania", ha afegit.