Crisi al ministeri de l'Interior: dimiteix el número 2 de la Guàrdia Civil després del cessament de De los Cobos

Esclata la crisi al ministeri de l'Interior. Tal com ha avançat Vozpópuli i ha confirmat Europa Press, aquest dimarts ha presentat la dimissió el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña, l'endemà que el ministre, Fernando Grande-Marlaska, destituís per "pèrdua de confiança" el cap de la comandància de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Una decisió que tenia a veure amb no haver informat als seus superiors d'un informe aportat a la justícia sobre el permís del govern espanyol a la celebració de la manifestació del 8-M.

El govern espanyol torna a veure's en una batalla amb la justícia que ha esquitxat al ministeri de l'Interior. La titular del jutjat d'instrucció 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citat a declarar com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació al delegat del govern espanyol a la capital de l'Estat, José Manuel Franco, per la celebració de la mobilització feminista. Ha avançat en aquesta causa judicial gràcies als informes elaborats des de la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil de Madrid -actuant sota les ordres de la magistrada, per tant-, que posen a la diana la gestió del ministeri de Sanitat davant l'arribada del covid-19. L'institut armat conclou que a partir del 5 de març no s'hauria d'haver celebrat cap manifestació a Madrid.

Segons Eldiario.es, De los Cobos no coneixia la documentació que obrava en mans de la justícia i així ho hauria traslladat als seus superiors. Amb tot, la jornada d'aquest dilluns es va saldar amb el seu cessament ordenat per Marlaska i aquest dimarts la polèmica continua amb la dimissió de Ceña, relativament conegut perquè les primeres setmanes d'estat d'alarma compareixia diàriament en roda de premsa com a membre del comitè tècnic de gestió del coronavirus. El director adjunt operatiu, màxim responsable uniformat del cos, havia de jubilar-se el passat 23 de març, però havia acordat amb Interior romandre en el càrrec fins el 2 de juny.

Ofensiva de la dreta

La maniobra de Marlaska va indignar aquest dilluns PP, Vox i Cs, que han demanat que el ministre comparegui al Congrés per donar explicacions. Els conservadors han anat més enllà i aquest dimarts el secretari general, Teodoro García Egea, ha assegurat que Marlaska ha perdut "tota la dignitat que tenia com a jutge" per haver fulminat qui "estorba els plans totalitaris" de l'executiu espanyol. De la seva banda, el portaveu parlamentari de Cs, Edmundo Bal, ha advertit que si la Guàrdia Civil retés comptes de la investigació com a policia judicial al ministre podria incórrer en delicte. La pròpia jutge Rodríguez-Medel avisava en la interlocutòria feta pública aquest dilluns que tot avenç en la recopilació d'expedients i informes que pugui fer l'institut armat se li ha de fer arribar a ella.