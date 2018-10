Cs denuncia tracte de favor als presos i Capella respon: "Estar a la presó és un privilegi? Complim el reglament"

La situació dels líders independentistes a la presó ha entrat a l'hemicicle del Parlament. Ciutadans ha burxat en el tracte que reben els presos polítics a Lledoners. En la sessió de control al Govern, la diputada del partit taronja Lorena Roldán ha preguntat a la consellera de Justícia, Ester Capella, si reben un tracte de favor i diferenciat de la resta de presos. "Tractem a tothom igual i complim el reglament", ha contestat Capella. Roldán, però, ha retret les visites de diferents autoritats polítiques i institucionals als líders independentistes. "Fins a 21 visites al dia, reben, al final hauran de muntar un autobús", ha ironitzat la diputada, que assegura que no hi ha cap article al reglament que estableixi aquest tipus de visites institucionals i que es facin "sense límit de temps".

"A tothom se li fa una festa d'aniversari com se li ha fet a Sànchez, tal com relata un funcionari? A tots els interns se'ls ha posat un despatx a part com a Junqueras?", ha preguntat Roldán. Capella, però, no ha entrat a contestar aquestes preguntes i ha retret a la diputada de Ciutadans que estigui més preocupada per aquestes qüestions que no pas per "la presó preventiva desproporcionada dels presos". "Estar a la presó creu que és un privilegi? Nosaltres estem fent bé les coses, complim el reglament", ha assegurat la consellera de Justícia, que ha avisat Roldán que les seves afirmacions "posen en dubte la feina dels funcionaris" de les presons catalanes.

"Les autoritats tenen l'obligació de visitar les presons i els presos, cosa que ningú del seu grup no ha fet mai: visitar presons", ha etzibat Capella a Roldán, que ha fet una llista de totes les autoritats que han visitat els presos polítics fins ara, des de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fins a eurodiputats del Parlament europeu. Roldán, a més, ha criticat que dirigents independentistes facin servir la presó per debatre les línies polítiques del Govern o que el líder de Podem, Pablo Iglesias, visiti els presos amb els pressupostos de l'Estat sobre la taula, una visita que la diputada ha qualificat de "vergonyosa". "Que moltes autoritats de Catalunya, de l'Estat i de fora de l'Estat vulguin visitar els presos és una constatació que són presos polítics, i ho reconeixen vostès mateixos", ha sentenciat Capella.

Topada entre Borràs i Carrizosa

Durant la sessió de control als consellers, hi ha hagut una nova topada entre la consellera de Cultura, Laura Borràs, i la bancada de Ciutadans, després que el diputat Carlos Carrizosa li hagi retret que el Govern no assistís a l'acte del premi Planeta de dilluns passat, i l'ha acusat de fer "boicot" a la celebració perquè és "en castellà". "La vida cultural d'aquest país és rica i diversa", ha respost Borràs, "i governar és triar", ha dit, i ha informat que dilluns "era en un acte de la Biblioteca Nacional Catalunya en la promoció de les dones escriptores catalanes i de la literatura universal", ha recalcat, i ha explicat que en 128 dies de Govern ha assistit a 140 actes culturals. "M'agradaria trobar-los en aquests actes, però no els trobo", ha dit.

El to de Borràs ha sigut tens en tot moment i contundent contra Ciutadans, a qui ha recordat que diumenge va ser a Valls en una celebració castellera, "aquests punyeteros castells", va dir, citant les paraules que Carrizosa va dedicar a l'últim ple a aquesta tradició. Però el moment de més tensió ha tingut lloc quan Borràs ha acusat Ciutadans de no haver assistit als premis Fabra, que van tenir lloc ahir: els diputats de Ciutadans li han respost assenyalant que sí que hi havia anat algun representant del partit taronja, tot i que no s'ha sentit quin perquè parlaven fora del seu temps. Borràs ha continuat discutint amb ells de viva veu, malgrat que el termini de la seva intervenció s'havia exhaurit i ho ha hagut de fer amb el micròfon apagat.