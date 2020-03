Cs ofereix "mà estesa" a Torra pel Covid-19 i aparca les crítiques

Cs ha aparcat aquest dimecres per un dia les seves crítiques habituals al Govern i li ha ofert "mà estesa" al president de la Generalitat, Quim Torra, per fer front a la crisi sanitària. Ho ha fet en la compareixença telemàtica del president i diversos consellers davant del Parlament. Els taronges aquesta vegada s'han mostrat conciliadors. No hi hagut cartells, ni intervencions abrandades, ni intercanvis de retrets pujats de to. El cap de files de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa, ha brindat la col·laboració del seu grup a la Generalitat i s'ha ofert a participar en "totes les reunions telemàtiques que facin falta".

Quin en aquest ocasió ha liderat les crítiques a l'executiu ha sigut el PSC. L'objectiu fonamental del seu líder, Miquel Iceta, ha estat defensar la labor que ha fet fins ara el govern central i lamentar que la Generalitat hagi fomentat "picabaralles" sobre qüestions, com per exemple, si cal un confinament total o no. "Els governs no ha de polemitzar públicament. No és útil per fer front al desànim" que hi ha entre la població, li ha etzibat el socialista, que ha censurat que Torra no firmés la declaració conjunta del govern espanyol i la resta de presidents autonòmics. El PP també ha carregat contra el president català. El diputat Daniel Serrano li ha recriminat haver demostrat ja que és "el més separatista de tots", per la qual cosa li ha exigit que es deixi de "politiqueig" i ofereixi només "lleialtat" a la resta d'administracions públiques.

Per part dels comuns, Albiach ha fet una intervenció més pròxima en el to als taronges que als socialistes i als populars. "No és moment de polèmiques", ha resumit. Ha apel·lat a una espècie de solidaritat entre governs, és a dir, a intentar fer comprendre a la població que ni l'executiu català ni l'espanyol podien imaginar-se el que passava: "Cap govern era conscient del que venia". De fet, ha revelat que en la darrera reunió presencial entre el Govern i els grups parlamentaris, tot just fa dues setmanes, feien broma sobre "si fer dos petons o donar la mà". També ha sigut conciliadora la CUP, que ha començat la seva intervenció assegurant que es posaven "en la pell" del president. Tot i això, Maria Sirvent ha viatjat uns anys enrere per argumentar que alguns dels problemes que ha destapat el Covid-19 és de la gestió "neoliberal" que van fer de la sanitat i l'economia "Boi Ruiz i Andreu Mas-Colell", exconsellers del Govern (2010-2016).

Igualada i l'exèrcit espanyol

Tots els grups han fet propostes i han expressat preocupacions. El PSC, Cs i el PP han coincidit en dues: han considerat que els pressupostos de la Generalitat de 2020 són pràcticament "paper mullat" perquè es van fer abans de la crisi sanitària i cal reformular-los perquè siguin "útils". També han connectat en el fet de reclamar que cal facilitar que l'exèrcit es desplegui per Catalunya sense recances per part de la Generalitat i, sobretot, per ajudar a fer "hospitals de campanya". "Deixis de prejudicis. Tota ajuda és poca", li ha dit Serrano al president.

Per la seva banda, els comuns i la CUP també han fet un diagnòstic similar en un altre sentit: que la crisi afectarà en major mesures als sectors econòmicament més vulnerables i han reclamat intensificar les mesures. "Mai més retallades", ha advertit Albiach.

L'oposició ha proposat a la Generalitat desenes de mesures, com facilitar els test de detecció ràpid del virus; més ajudes a pimes, autònoms i treballadors, i major "transparència" en les dades d'infectats, sobretot a Igualada, que demà complirà dues setmanes de confinament total. Hi ha hagut un punt que els ha unit absolutament a tots. El dol per les víctimes i l'aplaudiment unànime per l'esforç "titànic" dels treballadors de la sanitat.

Suport de JxCat i ERC al Govern, però crítiques soterrades entre socis

Des d'ERC i JxCat s'ha donat suport al president. "Hem de passar en un escenari de confinament total, només hem de mantenir els serveis essencials. Però el govern espanyol s'hi segueix oposant", ha lamentat el president del grup parlamentari, Sergi Sabrià, que també ha criticat la "campanya de propaganda" de la Moncloa i la centralització. "El que ens cal ara és cooperació", ha afegit. Al seu torn, el president del grup de JxCat, Albert Batet, també ha donat suport a les mesures del Govern, remarcant que "ja fa dotze dies" que Torra va demanar el confinament total. "L'Estat, però, a hores d'ara encara no hi ha donat resposta", ha asseverat. "El confinament és el millor antídot que tenim per aturar el virus", ha acabat.

Ara bé, també hi ha hagut lloc per les crítiques soterrades entre socis. ERC a JxCat per la política de l'antiga CDC el 2010 amb les retallades; i JxCat a Esquerra per no haver promogut, com ells, des de l'inici de la legislatura l'adaptació del Parlament a mitjans telemàtics (ho van impulsar per poder investir l'expresident Carles Puigdemont a distància). Sabrià ha dit que la lliçó és no tornar a fer retallades als pressupostos en serveis essencials i també ha carregat contra Ciutadans per haver portat els pressupostos del 2020 al Consell de Garanties Estatutàries, la qual cosa ha provocat que es retardin un mes.

Batet ha assegurat, per la seva banda, que aquesta compareixença del president Torra havia d'haver estat en un ple telemàtic. "El Parlament no pot quedar confinat, cal que estigui operatiu per donar una resposta ràpida", ha dit, en contraposició a la resta de grups que, com els lletrats, creuen que no es pot fer un ple telemàtic ara mateix. Batet sí que ha celebrat que ahir es posés en marxa la reforma del reglament per permetre la celebració d'un ple a distància.