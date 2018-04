Cs acusa Torrent d'"actuar com un engranatge més del Procés"

Ciutadans ha registrat una carta aquest matí, signada pel vicepresident segon del Parlament i un dels secretaris de la mesa, José María Espejo-Saavedra i Joan García, dirigida al president del Parlament, Roger Torrent, arran de la carta que Torrent va dirigir al jutge del Tribunal Surprem, Pablo Llarena: "Entenem que el senyor Torrent ha traspassat les últimes línies vermelles", ha explicat el portaveu del partit, Carlos Carrizosa, que ha criticat que "digui als jutges què ha de fer" basant-se en "una mentida". "La resolució de l'ONU no existeix", ha assegurat Carrizosa. "L'ONU només ha acceptat a registre el recurs de Sànchez", va afegir. Per al portaveu del partit taronja, "Torrent està obrant com un engranatge més del Procés", i no "com el president de tota la cambra catalana".

Concretament, l'ONU va demanar a l'estat espanyol, en acceptar el registre de la petició de Jordi Sànchez, que es respectin els drets polítics de Sànchez. Amb tot, encara no ha emès una resolució sobre l'apel·lació del candidat de Junts per Catalunya (JxCat).

Sobre el ple de demà, Carrizosa ha acusat Torrent d'haver-lo convocat "sabent que no es realitzarà aquesta investidura que dona peu a la convocatòria, és una excusa per celebrar un altre ple bucle, farsa, en què tornem a investir una persona imputada per gravíssims delictes, que hauria d'aconseguir un permís especial del Suprem perquè està en presó provisional per aquests greus delictes".

Carrizosa ha informat, a més, que els portaveus dels grups parlamentaris van acordar ahir la posada en marxa de les comissions no legislatives, que arrencaran mentre no hi hagi Govern. Ciutadans presidirà la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA): "Creiem que el control parlamentari dels mitjans públics per evitar que s'utilitzin de manera que els catalans no tinguin pluralitat correspon al Parlament", ha dit. Cs ja va presidir aquesta comissió en l'anterior legislatura: "És molt bo que s'exerceixi des de partits no alineats amb els governs anteriors que han marcat l'acció de la CCMA".