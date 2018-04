El Parlament es querellarà contra Llarena per prevaricació

La investidura ha tornat a fracassar per l'acció del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena i aquest divendres la mesa del Parlament li exigirà responsabilitats penals. Segons fonts sobiranistes, el Parlament es querellarà contra el jutge per prevaricació, un cop ha tornat a rebutjar que el candidat a la presidència del Govern, Jordi Sànchez, sigui alliberat per participar en el debat.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat el ple previst inicialment per aquest divendres i l'ha substituït per una reunió extraordinària de la mesa, que serà l'òrgan que aprovi la presentació de la querella davant del Tribunal Suprem. Els dos representants de JxCat i els dos d'ERC sumen majoria en l'òrgan de control parlamentari i la querella tirarà endavant encara que s'hi oposin els dos representants de Ciutadans i els del PSC. Segons fonts parlamentàries, aquest mateix dijous s'han reunit els lletrats del Parlament per avaluar la idoneïtat de querellar-se contra el magistrat Llarena.

No és la primera vegada que es posa sobre la taula la querella contra Llarena. Precisament quan Jordi Sànchez va ser vetat per primera vegada també es va estar estudiant aquesta possibilitat, però aleshores va acabar sent descartada.

El delicte de prevaricació el comet una autoritat o funcionari públic quan, "sabent de la seva injustícia, dicta una resolució arbitrària en un afer administratiu". Les penes varien entre els nou i els quinze anys d'inhabilitació. JxCat i ERC s'aferren al fet que el mateix Llarena reconeix en la seva interlocutòria que limita els drets polítics de Sànchez, malgrat que el jutge ho justifiqui al·legant que els limita per garantir -sense especificar- els drets col·lectius de la resta de ciutadans espanyols.