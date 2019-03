Cs tornarà a acudir a la JEC per un llaç groc al Pati dels Tarongers

Després d'haver aconseguit que el president de la Generalitat, Quim Torra, retirés el llaç i les pancartes de suport als presos polítics de la façana del Palau de la Generalitat, Ciutadans no es conforma i ha decidit tornar-lo a denunciar a la Junta Electoral Central (JEC) per haver-ne deixat un a l'interior de la seu del Govern. Concretament, al Pati dels Tarongers.

"Senyor Torra: ¿es pensa que la Generalitat és seva o només dels catalans independentistes?", s'ha preguntat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, en un tuit. "No permetrem que segueixin inundant de propaganda les institucions públiques", ha assegurat.

Sr. Torra: ¿se cree que la Generalitat es suya o solo de los catalanes independentistas? No vamos a permitir que sigan inundando de propaganda las instituciones públicas. Volveremos a hacer lo que Sánchez no hace y volveremos a denunciarle ante la JEC https://t.co/XJrwFcLGDh — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 25 de marzo de 2019

Fonts de Presidència admeten que hi ha un llaç groc al Pati dels Tarongers que van col·locar els treballadors de la Generalitat. Divendres passat el Govern va retirar la pancarta de suport als presos polítics del Palau de la Generalitat. Torra va acatar l'ordre de la JEC abans que actuessin els Mossos d'Esquadra, que en canvi sí que van acudir a escoles públiques per retirar llaços grocs. Dissabte passat la decisió va provocar tensions entre el president i els membres dels CDR de Sabadell, que li van retreure que retirés els llaços. Torra els va recordar que li han interposat una querella per aquesta qüestió.

Cs va ser qui en primer lloc va denunciar els llaços de la seu del Govern i també de la façana de l'Ajuntament de Barcelona. El consistori va retirar la pancarta immediatament, mentre que l'executiu va entrar en un estira-i-arronsa amb la JEC. En un primer moment va substituir les pancartes per unes altres amb un llaç blanc en lloc de groc, que finalment també va acabar traient.