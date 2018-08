Cs convoca una manifestació per a dimecres contra l'agressió d'ahir a la Ciutadella

La portaveu nacional de Ciutadans (Cs) i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest diumenge que el grup denunciarà a la Fiscalia l'agressió d'ahir a una dona per treure llaços grocs al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Arrimadas ha convocat una manifestació aquest dimecres "en suport a la víctima i en repulsa d'aquests fets".

En declaracions als periodistes durant una convocatòria a Jerez de la Frontera, Arrimadas ha indicat que aquesta agressió, "mitjançant un brutal cop de puny al nas a l'esposa d'un militant de Cs", demostra el que el partit vol denunciar: "Una greu fractura social que es viu a Catalunya on els que no pensem com el govern separatista tenim problemes de convivència".

En aquest sentit, la dirigent de la formació confia que la justícia investigui per delicte d'odi "la violenta agressió a aquesta dona davant fins i tot dels seus fills petits". A més, ha detallat que la manifestació "per condemnar aquest succés de violència i el suport a la víctima" serà a les set de la tarda al mateix lloc on van passar els fets.



Arrimadas també ha demanat la compareixença al Parlament del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, "perquè expliqui per què s'ocupa l'espai públic amb símbols polítics excloents". "El govern separatista de Catalunya ha fomentat que hi hagi símbols excloents als espais que són de tots els catalans i està permetent que les persones que són contràries a aquests símbols siguin assenyalades i insultades", ha criticat la dirigent de Cs.

Crítica a l'alcalde de l'Ametlla de Mar

Arrimadas també ha carregat contra l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, per qualificar de "bitxos" el fundador de Ciutadans i set persones més que van pintar amb la bandera espanyola un llaç groc en una rotonda del municipi. "És intolerable que no es persegueixi els que embruten l'espai públic amb plàstics grocs que representen símbols excloents i que s'identifiquin ciutadans per pintar un simple plàstic", ha afegit.