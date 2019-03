Cs fitxa per al 28-A l'advocat de l'Estat en la causa del Procés que va ser cessat pel govern de Sánchez

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciat aquest diumenge el fitxatge de l'advocat Edmundo Bal per ocupar el quart lloc en la llista per Madrid a les eleccions generals del 28 d'abril. Bal era l'advocat de l'Estat en la causa del Procés, però va ser cessat pel govern de Pedro Sánchez després que es negués a signar l'escrit d'acusació per sedició contra els líders independentistes.

Bal, que també va dirigir l'acció jurídica de l'Estat en el cas Pujol i en el cas Gürtel, va ser apartat oficialment de la causa de l'1-O per "pèrdua de confiança". Però la realitat és que quan va haver d'elaborar les conclusions provisionals de cara al judici de l'1-O era partidari d’alinear-se amb la Fiscalia i acusar els processats per rebel·lió, de manera que no va voler signar l’escrit –modificat– que l’Advocacia de l’Estat va acabar presentant per sedició.

El de hoy es para mí uno de los días más especiales desde que entré en política. En un rato anunciamos una incorporación muy importante para @CiudadanosCs y para España, y me hace una gran ilusión 😉. pic.twitter.com/aZJKtX6u69 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 de marzo de 2019

Rivera ha fet l'anunci de la seva incorporació a la llista del 28-A des del municipi madrileny de Majadahonda, on ha estat acompanyat pel candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, i la candidata a l'Ajuntament de la capital, Begoña Villacís. Bal, que ha pres la paraula a l'acte, ha assegurat que va ser notícia als diaris "per un acte injust, per complir amb l'obligació d'una persona honrada". "Em van cessar perquè volien que mentís i m'hi vaig negar. Em sento especialment còmode en aquest projecte concret", ha afirmat.

Al seu parer, "Espanya està molt malament, molt baixa de valors". "El que compleix la seva obligació, hauria de fer-ho sense por", ha afegit el candidat, que ha reivindicat poder seguir fent el que li agrada tot i que "des d'un altre lloc molt més rellevant". Així mateix, ha lamentat que molts ciutadans veuen la política "com una guerra de bàndols, o fins i tot una guerra de bandes", cosa que, al seu parer, "no pot ser". "Estem en un projecte que unirà ciutadania amb política i els diferents sectors de la vida espanyola per treballar per als que pensen com nosaltres i els que no pensen com nosaltres", ha manifestat.

Rivera, que aquest matí ja havia dit a Twitter que la incorporació de l'advocat a la formació taronja convertia aquest diumenge en "un dels dies més especials" de la seva carrera política, ha qualificat Bal d'"heroi" i ha acusat Pedro Sánchez d'haver-lo fet fora per després pactar amb el president de la Generalitat, Quim Torra. "Albert, és un honor, es un plaer dir-te que sí", ha afirmat l'exadvocat de l'Estat, que ha explicat que Rivera li va trucar després que el govern espanyol el substituís per Rosa María Seoane.