Cs presentarà una querella criminal contra Torrent per no "acatar" la suspensió dels diputats presos

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciat que el seu grup presentarà una querella criminal contra el president de la cambra, Roger Torrent, al TSJC aquest divendres, després que el Tribunal Constitucional hagi confirmat la suspensió dels presos com a diputats, una mesura que, segons ell, el Parlament no va "acatar".

Carrizosa ha fet aquestes declaracions després d'un acte de protesta dels diputats de Cs al Parlament, en què han desplegat una pancarta amb l'escrit "Ja n'hi ha prou! El Parlament és de tots", davant l'homenatge a l'expresidenta de la cambra, Carme Forcadell, previst per a uns minuts després. Segons Carrizosa, el seu grup se sent "indignat" per l'organització d'un homenatge a la persona que "va trepitjar els drets de tots els catalans" i que hauria usat el Parlament "com una eina al servei del separatisme".

Pocs abans que comencés l'acte, Cs s'ha plantat a les portes de l'auditori de la cambra i, mentre els assistents a l'homenatge anaven entrant, han entonat el crit de "Llibertat! Llibertat!" Els parlamentaris de la formació taronja, entre els quals no hi havia Inés Arrimadas -que està amb Manuel Valls en la presentació de la seva campanya per Barcelona-, no demanaven en cap cas l'alliberament de l'expresidenta del Parlament, sinó que expressaven el seu rebuig al fet que l'acte tingui lloc a la cambra.

Ciutadans s'ha presentat a la porta de l'acte de suport a la Presidenta Forcadell, al Parlament, a provocar. Quina poca humanitat i quina poca vergonya.

"Libertad", cantaven els feixistes. pic.twitter.com/O7oMmzUKAf — Ruben Wagensberg (@wagensberg) 13 de diciembre de 2018

En l'acte d'aquest dijous, impulsat pels expresidents del Parlament de Catalunya Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert, es presenta un manifest que demana "l'alliberament immediat" de Forcadell i que ja ha recollit l'adhesió de mig miler de diputats i exdiputats d'una vintena de països. El document compta amb el suport de la vicepresidenta del Parlament Europeu Heidi Hautala i de 35 eurodiputats de països com Alemanya, França, el Regne Unit, Irlanda, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica, Portugal, Suècia, Estònia, Eslovènia, Luxemburg i l’estat espanyol.

El text remarca que Forcadell està acusada per "no haver impedit tramitacions parlamentàries i debats relacionats amb el projecte polític de creació d'una República Catalana, impulsat per una majoria de la cambra". Segons els signants, la llavors presidenta del Parlament de Catalunya "va actuar sempre atenent el reglament" de l'òrgan legislatiu. Alhora, creuen que l'acusació contra Forcadell "afecta els fonaments democràtics de tot sistema parlamentari" i recorden que "una democràcia parlamentària no es pot permetre censurar els debats polítics en el seu parlament".

La protesta de Cs arriba després que membres del Govern i diputats dels tres partits independentistes es fessin aquest migdia una fotografia conjunta a les escales del Parlament en suport a Forcadell. Els diputats també han fet crits de "Llibertat!", però en aquest cas en referència a la presa política.