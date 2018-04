Carles Puigdemont agraeix les mostres de suport i afirma: "Ens veiem demà"

Després de conèixer la notícia que Carles Puigdemont ha quedat en llibertat sota fiança i que la justícia espanyola ha descartat extradir-lo per un delicte de rebel·lió, representants de JxCat, ERC i la CUP han reaccionat immediatament a través de les xarxes socials. També ho ha fet el mateix Carles Puigdemont a través de Twitter:

El president del Parlament, Roger Torrent, també ha celebrat la notícia i ha assegurat: "El delicte de rebel·lió és totalment infundat".

Una molt bona notícia, president @KRLS. Sempre no hem dit: mai hi ha hagut violència. El delicte de rebel·lió és totalment infundat. S’ha d’acabar ja aquesta persecució política a base d’un relat completament fals. https://t.co/KlBsELMIsr — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 5 de abril de 2018

El compte de Twitter d'Oriol Junqueras, per la seva banda, ha utilitzat una cara per mostrar la seva satisfacció per la decisió.

😁 — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 5 de abril de 2018

Josep Rull, també ha reaccionat a través de Twitter: "Alegria immensa".

Des d’Estremera, en presó preventiva i processat per rebel·lió: “Alegria immensa! Gràcies a tothom els que doneu suport a la causa de Catalunya” — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 5 de abril de 2018

Raül Romeva també ha fet arribar la seva valoració a través de Twitter: "La justícia alemanya, lliure i independent, torna a confirmar l'evidència: som un poble de pau".

Raül: "La justícia alemanya, lliure i independent, torna a confirmar l'evidència: som un poble de pau. Ho hem dit sempre, ho hem demostrat a cada moment." — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 5 de abril de 2018

JxCat i ERC celebren la notícia

El diputat de JxCat Josep Costa ha celebrat la decisió a través de Twitter, i ha assegurat que "a Alemanya hi ha justícia" i ha agraït a les persones que han contribuït a "pagar la fiança del president".

A Alemanya hi ha justícia. Un agraïment molt especial a les persones que heu contribuït al fons que permetrà pagar la fiança del president @KRLS #PuigdemontElNostrePresident #LlibertatPresosPolitics — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 5 de abril de 2018

Elsa Artadi, per la seva banda, ha afirmat: "Que gran que ets president".

Per la seva banda, el diputat d'ERC Pere Aragonès s'ha mostrat "molt content" per la decisió de la justícia alemanya. "La justícia espanyola davant el mirall", ha afirmat.

Molt content per la decisió de la justícia alemanya d’alliberar @KRLS . La justícia espanyola davant el mirall. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 5 de abril de 2018

A la decisió d'Aragonès, també s'hi ha afegit el diputat d'ERC al Congrés dels Diputats Joan Tardà ha etzibat: "Quina patacada que s'acaben de fotre!".

Quina patacada que s’acaben de fotre! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 5 de abril de 2018

La consellera Clara Ponsatí també ha celebrat la decisió de la justícia alemanya i ha asseverat: "Vencerem".

Per la seva banda, el líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, també ha celebrat la notícia: "Això deixa en una posició insostenible les actuacions del Tribunal Suprem i al PP i Cs que han alimentat la judicialització de la política".

És una bona notícia que la justícia alemanya desmunti tot l'intent de causa general per rebel·lió. Això deixa en una posició insostenible les actuacions del Tribunal Suprem i al PP i C's que han alimentat la judicialització de la política — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 5 de abril de 2018

La CUP demana la investidura de Puigdemont

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha celebrat la decisió de la justícia alemanya i ha aprofitat per demanar que s'investeixi Carles Puigdemont com a president. "És el que genera més consens entre l'independentisme i el que pot fer avançar el país des del punt de vista nacional", ha defensat. Aragonès també ha volgut posar en valor la decisió del jutge alemany des d'un punt de vista polític, perquè considera que "posa de manifest que la justícia espanyola actua de manera persecutòria i antidemocràtica i de part, seguint el que dicta el govern espanyol".

Minuts després de conèixer la notícia de la posada en llibertat de Carles Puigdemont, la CUP també ha reaccionat a través de les xarxes socials: "Un cop més es demostra que l'estat funciona com un aparell repressiu de part en funció de la ideologia", han denunciat els cupaires.

Un cop més es demostra que l'estat funciona com un aparell repressiu de part en funció de la ideologia. #LlibertatPresosPolítics — CUP Països Catalans (@cupnacional) 5 de abril de 2018

Les entitats sobiranistes han posat en dubte la justícia espanyola

La nova presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha celebrat la decisió de la justícia alemanya i ha posat en valor el fet que el jutge consideri que no hi ha delicte de rebel·lió. "Ens en sortirem", diu Paluzie.

El MHP President Puigdemont ( @krls)lliure! No hi ha delicte de rebel·lió! #ensensortirem — Elisenda Paluzie (@epaluzie) 5 de abril de 2018

I l'ANC, en el seu compte oficial de Twitter, ha apuntat directament a la justícia espanyola:

Per la seva banda, Òmnium Cultural també ha fet un tuit en què ha denunciat l'acció de la justícia espanyola: "S'evidencia la capacitat d'inventiva de la justícia espanyola" i s'ha preguntat: "Per què l'estat espanyol manté l'acusació sobre 13 líders polítics i civils?".

❗️S’evidencia la capacitat d'inventiva de la justícia espanyola. Alemanya rebutja el delicte de rebel·lió del president @KRLS perquè no hi ha violència. Per què l'Estat espanyol manté l'acusació sobre 13 líders polítics i civils? pic.twitter.com/COHLk7b5Ad — Òmnium Cultural (@omnium) 5 de abril de 2018

I el portaveu de l'entitat cultural, ha afegit:

Fa 176 dies, gairebé 6 mesos, hi ha homes i dones de pau en presó preventiva per un delicte de rebel•lió que la justícia de diversos estats europeus no veu per enlloc. Es carreguen l’estat de dret perquè són incapaços de resoldre democràticament un conflicte polític. Vergonya! — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 5 de abril de 2018

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també ha enviat el seu missatge des de Soto del Real:

Missatge des de la presó:



El futur que tant els espanta arribarà. I llavors el que quedarà de nosaltres és la confiança que hem mantingut en la foscor (John Berger). Una abraçada, @KRLS @toni_comin @MeritxellSerret @PuigGordi. Militants de la pau, la tendresa i la llibertat! — Jordi Cuixart (@jcuixart) 5 de abril de 2018

Les reaccions dels advocats

L'advocat del mateix president Carles Puigdemont ja ha reaccionat a través de Twitter: "Sempre havia dit que mantenia plena confiança en la justícia alemanya".

Sempre havia dit que mantenia plena confiança en la justícia alemanya. #Seguim



La justícia alemanya deixa Puigdemont en llibertat i descarta el delicte de rebel·lió https://t.co/wfDlgziY9f — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 5 de abril de 2018

Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras, també ha reaccionat a través de Twitter. "La justícia alemanya diu que no hi ha violència? Curiós que coincideixi amb les defenses que estem duent a terme", ha afirmat.