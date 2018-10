Cuixart demana al Suprem que exclogui VOX de l'acusació popular de forma immediata

El Tribunal Suprem ha obert judici oral contra 18 dels processats per l'1-O i ara les acusacions tenen fins el 2 de novembre per decidir per quins delictes acusen els responsables del Procés. Ho farà la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i també el partit d'extrema dreta VOX, que fa les funcions d'acusació particular. Aquest dijous la defensa del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha demanat al Suprem que exclogui VOX de forma immediata acusant la formació que encapçala Santiago Abascal de fer "propaganda", en un "ús fraudulent d'una institució com l'acusació popular".

Cuixart reclama que ni tan sols es permeti a VOX presentar l'escrit d'acusació perquè els seus principis fundacionals plasmats en el seu programa electoral "van en contra de multitud de tractats internacionals de defensa dels drets humans i contra la discriminació subscrits també per l'estat espanyol". "L’únic i veritable objectiu que VOX persegueix és electoralista: disposar d’un altaveu mediàtic des de la sala on se celebri el judici oral per a difondre el seu ideari", afegeix l'escrit presentat pels advocats.

A més, el president d'Òmnium també recorda que l'ideari del partit d'extrema dreta "vulnera diversos articles de la Constitució, ja que nega els drets de les autonomies i els drets nacionals dels pobles de l'estat espanyol, entre d'altres".

Sánchez, "de la mà de l'extrema dreta"

En declaracions als mitjans aquest dijous a la tarda, el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha considerat que si el govern espanyol no insta la fiscalia a retirar les acusacions "falses" sobre els presos polítics, "voldrà dir que va de la mà de l'extrema dreta" en la causa al Tribunal Suprem. Mauri ha recordat que la llei del ministeri públic permet que el govern espanyol insti al fiscal general a ordenar un canvi als seus fiscals i ha apuntat que si no ho fa, "demostrarà la manca de voluntat de solucionar el conflicte".

540x306 El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, en roda de premsa / LAURA FÍGULS / ACN El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, en roda de premsa / LAURA FÍGULS / ACN

El vicepresident d'Òmnium ha constatat també que l'executiu "incideix clarament en el comportament de la justícia" i ho ha exemplificat amb les declaracions de la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, que ha datat el 2 de novembre com el dia en què es coneixeran els escrits d'acusació de la fiscalia.