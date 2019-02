Cuixart es planteja demanar la suspensió del judici

El Tribunal Suprem ja té sobre la taula tres escrits de les defenses dels presos polítics demanant l’ajornament de l’inici del judici. L’advocada principal de Jordi Cuixart, Marina Roig, va presentar dilluns un escrit al tribunal que jutjarà els líders independentistes demanant un “temps prudencial” perquè el judici comenci més tard del 12 de febrer. A diferència de les defenses d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, no va demanar que s’esperin tres setmanes més, però sí que va advertir el Suprem que pot ser motiu de causa de suspensió del judici començar el judici si encara no ha rebut tota la documentació.

Les defenses encara no tenen ni els documents aportats per la resta de defenses -tot i que el Suprem ja fa més d’un mes que els té en diferents discos durs per repartir-los- ni el que s’anomenen proves documentals anticipades, la informació necessària per a l’interrogatori de molts testimonis. “La falta de trasllat amb prou antelació pot portar a haver de celebrar el judici sense haver pogut analitzar degudament aquesta documentació i, per tant, vulnera els drets a la tutela judicial efectiva i defensa, així com a disposar del temps i les facilitats necessàries per preparar la defensa, contingut dins del dret a un judici just”, assenyala l’escrit de Cuixart.

El Suprem té previst pronunciar-se sobre aquest tema aquest dijous. En paral·lel, els presos polítics a Soto del Real ja van rebre ahir la notificació formal de la citació per assistir a la primera vista del judici dimarts que ve. Es tracta de la diligència ordenada divendres passat. Amb tot, la notificació es pot alterar en funció del que decideixi avui el tribunal o bé es pot suspendre la vista el primer dia.

Nou ‘no’ als observadors

El Suprem sí que va resoldre ahir que no té intenció de reunir-se en privat amb la plataforma d’observadors International Trial Watch, a la qual s’ha denegat tenir cinc llocs reservats a la sala on se celebrarà el judici. Al·lega que, si volen recórrer la decisió, ho han de demanar a alguna de les defenses. La plataforma ja ha anunciat que farà cua per poder entrar a la vista com a públic.