Cunillera descarta tota interlocució de la Moncloa amb Puigdemont

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha descartat aquest dimecres qualsevol tipus d'interlocució de la Moncloa amb Carles Puigdemont: "L'interlocutor del govern espanyol és el govern de la Generalitat", ha deixat clar després de reunir-se al Parlament amb el president de la cambra, Roger Torrent, i ha recordat a l'expresident a l'exili que el cap del Govern és ara Quim Torra. "A mi m'encantaria que el president es digués Miquel Iceta, però el Parlament va decidir que es diria Quim Torra. Ell és el meu president i vull que se senti el meu president", ha afegit.

En declaracions als mitjans després de la trobada amb Torrent, que ha durat poc més d'una hora, Cunillera ha valorat la roda de premsa que aquest mateix dimecres ha fet Puigdemont, on ha defensat la possibilitat de celebrar un altre referèndum. La delegada ha replicat que en el diàleg no es pot explorar res "si un se situa fora" del marc constitucional, recordant que la Constitució espanyola no recull el dret a l'autodeterminació.

Segons fonts pròximes al president del Parlament, Torrent ha deixat clar a la delegada Teresa Cunillera que "al marge de qualsevol negociació", és "imperatiu" que la fiscalia retiri tots els càrrecs contra els presos polítics i exiliats. I també l'ha advertit que el diàleg entre els governs català i espanyol ha de preveure "la qüestió nuclear del conflicte": el dret a l'autodeterminació. La representant del govern Sánchez a Catalunya li ha recordat la "posició molt clara" de l'Estat respecte a l'autodeterminació i l'existència de presos polítics, així com la "discrepància" de base que la Moncloa té amb els partits independentistes, però li ha dit que això no ha d'"impedir" que es pugui "coincidir i col·laborar" en altres temes.

En aquests sentit, ha aprofitat per llançar un missatge al PDECat en relació amb la votació al Congrés del nova administradora de RTVE: "És molt difícil que algú compromès amb la pluralitat informativa, amb l'aprofundiment en la democràcia [...] i en el respecte cap als professionals no pugui votar demà Rosa María Mateo".