EN DIRECTE: Arrenca la comissió del 155 sense els exconsellers presos davant el silenci del Suprem

El tret de sortida de la comissió d'investigació per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola l'havia de donar vicepresident Oriol Junqueras a les nou del matí. Després de la seva intervenció, estava previst que els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa el precedissin. Ara bé, l'ordre del dia establert per la comissió impulsada per les formacions independentistes, no es podrà complir.



Tot i que el president del Parlament, Roger Torrent, va comunicar per carta al Tribunal Suprem la voluntat de requerir els presos polítics en qualitat de testimonis el passat 27 de desembre, a hores d'ara encara no hi ha hagut cap resposta. D'aquesta manera, els exconsellers no podran participar de la sessió d'aquest dimarts, ni presencialment ni a través de videoconferència, ja que l'òrgan responsable d'atorgar-los el permís penitenciari, manté el silenci.



"Això no vol dir que la comissió no se celebri. Està previst que intervinguin tots els grups presents per posicionar-se sobre la qüestió", van avisar ahir fonts parlamentàries. De fet, la mesa de la comissió —encapçalada pel diputat de JxCat, Toni Morral, el diputat de la CUP, Carles Riera, i la diputada d'ERC, Gemma Espigares—, ha insistit que seguiran requerint la compareixença dels exconsellers en totes les sessions. La pròxima, però, està fixada pel dimarts 29 de gener. Una data en què, possiblement, els presos ja hauran estat traslladats a Madrid per iniciar el judici de l'1-O al Suprem.



La Fiscalia s'oposa a la compareixença dels presos polítics a la comissió d'investigació pel 155



Fonts parlamentàries van assegurar a Europa Press que la sala presidida pel magistrat Manuel Marchena no va posar-se en contacte amb les defenses dels líders independentistes empresonats fins divendres passat. En aquest sentit, lamenten que ho hagin "fet tard", ja que per a garantir l'assistència dels consellers, calia preparar un dispositiu que no s'ha produït. En qualsevol cas, l'alt tribunal ja ha realitzat els primers passos per decidir sobre la qüestió.





Conèixer i donar a conèixer els efectes del 155

Sigui com sigui, la comissió arrencarà aquest dimarts a les nou del matí amb l'objectiu de "conèixer i donar a conèixer" el que va suposar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Tant pel que fa a l'impacte polític i institucional, com també les afectacions que s'hagin pogut derivar en terreny social. Així ho va expressar el president de la mesa, Toni Morral, poc després de la constitució de la comissió, el 6 de novembre passat.



La comissió compta amb la participació de tots els grups parlamentaris a excepció de Ciutadans. Ara bé, el Partit Popular i el Partit Socialista han manifestat en més d'una ocasió les seves discrepàncies amb respecte del format. "Demanem una mirada àmplia oberta", va insistir la diputada del PSC, Alícia Romero.



Des de la comissió es contemplen fins a 118 compareixences per explicar els efectes de l'article de la Constitució sobre Catalunya, entre les quals hi ha les de l'expresident Carles Puigdemont o la secretària d'ERC, Marta Rovira, com també del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l'expresident Mariano Rajoy o el líder de Cs, Albert Rivera. Totes elles, però, encara sense data establerta.