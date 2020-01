Bassa fa una crida a no defallir i demana evitar "baralles i batalles de postureig"

L'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa ha sigut l'última dels presos polítics que han intervingut aquest dimarts en la comissió d'investigació del 155 al Parlament. Les primeres paraules han sigut una advertència: "No és fàcil ser aquí". En la seva intervenció inicial, s'ha centrat en analitzar els efectes de l'aplicació d'aquest article, tots nocius, ha dit. Ho ha fet partida per partida, àmbit per àmbit, problema per problema que, segons ella, va generar. Ha citat les prestacions socials, les residències, l'habitatge social, la renda garantida de ciutadania i els pagaments a les entitats socials, entre moltes altres qüestions. Ho ha fet gairebé com si encara fos la màxima responsable del departament i estigués fent una compareixença ordinària: amb dades i amb els retrets de rigor que qualsevol política sobiranista fa cap a la falta de col·laboració del govern espanyol.

"L'article 155 va perjudicar tota la ciutadania fos independentista o unionista", ha resumit. L'exconsellera ha volgut reivindicar la feina del govern que va ser cessat assegurant que no només es va centrar en la causa independentista: "Va ser un govern bolcat en la justícia social i el benestar col·lectiu". Forjada en el sindicalisme abans de fer el salt a la política institucional, ha reivindicat la classe treballadora i ha assegurat que una de les seves prioritats serà sempre ser al seu "costat".

Però no s'ha estalviat enviar algun missatge als partits independentistes, encara que no hagi mencionat explícitament qui eren exactament els al·ludits. En el passat, des de la presó i quan ho ha considerat convenient, ha criticat l'estratègia del Govern. Per exemple, després de la sentència de l'1-O, va dir que la resposta al Tribunal Suprem havia sigut "millor al carrer que a les institucions". Aquesta vegada, h a fet una crida a l'independentisme a no defallir i, sobretot, a evitar enfrontaments. "Ara no ens calen baralles ni batalles de postureig. És el moment del diàleg i d'avançar en el dia a dia. Ens hem guanyat el dret a no defallir i a construir un país més just i lliure", ha avisat. Ha sigut l'única dels presos d'ERC que ha comparegut avui al Parlament que no ha defugit problemes entre els dos socis de Govern, el seu partit i JxCat. Per a Bassa, "des de les discrepàncies es poden trobar en comú per anar avançant".

Els efectes de la presó

L'exconsellera també ha abordat un tema que els altres presos, al fer discursos més polítics, han deixat en un segon pla. La duresa de la presó: ferides, tensió arterial, cefalees i odontàlgies són alguns dels problemes de salut que, segons ha dit, han patit durant aquests dos anys els presos polítics. "Per això ens fa molt mal quan sentim de quina manera es banalitza la presó", ha exposat.

Mirant al futur, ha assegurat que continuarà fent política tot i estar privada de llibertat –"La injusta presó no ens farà recular", ha expressat– i ha avisat que les seves conviccions segueixen intactes: "Continuo amb la mateixa fermesa. No hi ha ni tribunal ni anys de presó que em puguin canviar la fermesa". Bassa ha reivindicat l'1-O i "l'esperit del 3-0" i ha vingut a dir que, si els presos segueixen ferms en les seves conviccions, ningú té dret a donar-se per vençut. "Segur que ens trobarem en llibertat", ha desitjat per acabar.