EN DIRECTE: El Govern presenta avui dimecres la denúncia contra la Policia Nacional per les detencions a Girona

Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe

El president de la Generalitat, Quim Torra, se sotmet aquest dimecres a la sessió de control al Parlament, que ha començat amb un anunci del cap de l'executiu: el Govern presentarà aquest dimecres el migdia la denúncia contra la Policia Nacional per les 16 detencions a Girona sense ordre judicial.

La denúncia és en base a la vulneració del dret a la llibertat i a detencions sense autorització judicial, en una causa investigada als tribunals. També ha exigit totes les explicacions a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, a qui ha demanat la dimissió.

"Els fets de Girona no es poden deixar passar de forma impune. Espero que la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, doni totes les explicacions. Si sabia que passaria, hauria d'haver dimitit. I si no ho sabia també hauria d'haver dimitit", ha expressat el president.

El president compareix al Parlament després del seu viatge a Estats Units i la mateixa setmana que la consellera Elsa Artadi i el vicepresident, Pere Aragonès, es tornaran a reunir amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, per intentar acordar més espais de diàleg.

La Generalitat aspira a dotar de "contingut polític" la comissió bilateral i a crear una taula de partits polítics per resoldre el conflicte, en la qual s'hi hauria d'asseure el PSOE i Podem. Del resultat d'aquesta trobada en depèn que l'independentisme valori permetre la tramitació dels pressupostos de l'Estat o vetar-los d'entrada, malgrat que en qualsevol cas, per ara, es manté el no final als comptes del president espanyol, Pedro Sánchez.

Pressupostos de la Generalitat

En el torn dels comuns, la presidenta del grup, Jèssica Albiach, ha criticat l'executiu català per "no governar" i no atendre, segons ella, les demandes socials. El president ha demanat a Albiach que aprovi els pressupostos de la Generalitat, que Tora ha insistit que són els "més socials" de la història.

"Són els pressupostos més socials que ha presentat la Generalitat i portem deu reunions amb vostès per explicar-vos-ho", ha etzibat el president.

Albiach, però, ha negat aquestes afirmacions i ha instat el Govern a fer les reformes fiscals corresponents per obtenir més ingressos. Tanmateix, el vicepresident i responsable d'Economia, Pere Aragonès, ja ha descartat augmentar l'IRPF a les rendes més altes. El debat està obert, però, en el cas dels impostos ambientals i les successions.

Ahir dimarts, la consellera i portaveu de la Presidència, Elsa Artadi, va assegurar que en les darreres setmanes els departaments s'han reunit de forma sectorial amb els comuns per tal d'arribar a un consens sobre els pressupostos. En els propers dies, va dir, el Govern té la intenció de fer una reunió més general i d'estat de la qüestió amb aquest grup parlamentari. El Govern ja ha dit que si no té la garantia que els comptes superen el debat a la totalitat, no presentarà els pressupostos.

Sessió de control al Govern

El ple del Parlament ha arrencat aquest dimecres amb les preguntes dels grups als consellers al Govern. A continuació, el president Quim Torra compareixerà per informar de l'acció de l'executiu després de les vagues i protestes dels treballadors públics el passat novembre, així com per donar compte de l'estat dels serveis que són competència del Govern.

Van ser Cs i PSC els que van registrar la petició de compareixença de Torra, aprovada en el ple del 19 de desembre passat. A més, el ple debatrà un decret del Govern que autoritza la creació de 750 places de Mossos i 250 de Bombers. A més, també s'abordarà si es tramita una reforma de la CCMA i del CAC. En canvi, la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès es debatrà en el proper ple, segons va acordar ahir la mesa del Parlament, donat que ha de comptar amb el vist-i-plau de la Comissió d'Afers Institucionals. Com que en la última sessió els independentistes van abandonar la reunió, com a protesta per les detencions d'activistes independentistes a Girona, va quedar interrompuda.

D'altra banda, el ple votarà diverses mocions. El PP ha demanat reduir el tram català de l'IRPF i eliminar taxes per emissions contaminants, mentre els comuns proposen reformar la Llei del Canvi Climàtic, una fiscalitat progressiva i reformar els impostos de successions i donacions.

D'altra banda, ERC porta a votació una crítica del Parlament contra el Tribunal Suprem per "irregularitats" en el judici contra el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

Al seu torn, PSC presenta dues mocions, una sobre formació professional i una sobre contaminació i salut pública. Al seu torn, Cs defensarà una moció sobre el món rural amb la qual busquen que la Cambra condemni l'al·lusió a la via eslovena feta per Torra.