La Crida iniciarà el procés de fundació el 27-O per constituir-se com a formació política a finals d'any

La Crida Nacional per la República, impulsada per l’expresident Carles Puigdemont, ha presentat la seva estratègia per constituir-se com a nou espai polític al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Els portaveus Gemma Geis, Toni Morral i Ferran Mascarell han explicat que la primera data encerclada al calendari és el 27 d'octubre, l'aniversari de la declaració d'independència: la Crida convoca a Manresa, a dos quarts de vuit del vespre, una convenció oberta a tothom on es presentaran les ponències política i organitzativa –coordinades per Jordi Sànchez i Gemma Geis, respectivament– per iniciar un procés de debat fins al 6 de desembre. Serà en aquesta data, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, quan la Crida farà el seu congrés constituent.

Geis ha explicat que la intenció és obrir una discussió telemàtica entre tots els adherits a partir d'aquell dia fins al congrés constituent. Allà, ha explicat, s'aprovarà el rumb i s'escolliran els càrrecs orgànics del moviment, que en principi ha de ser un partit –ja han iniciat els tràmits per registrar-se com a marca–. Tanmateix, els portaveus també han aclarit que en cas que els adherits decideixen una altra cosa, la Crida també s'ha registrat com a associació.

Per tenir dret a esmenar els textos polítics a partir del 27 d'octubre i participar en el congrés, els adherits –aproximadament 50.000– hauran de pagar deu euros per passar a ser "fundadors" de la Crida. Per incentivar-ho, han iniciat una campanya en què participen l'expresident Carles Puigdemont i els fills de Jordi Sànchez i Jordi Turull, entre altres ciutadans anònims.

L'actual delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, ha recordat el contingut del manifest presentat al juliol insistint que l'objectiu de la Crida és assolir la República Catalana i "fer efectiu el mandat" de l'1 d'Octubre.

Unitat?

El diputat de JxCat Toni Morral ha insistit que la Crida es dirigeix a persones i no a partits polítics, per la qual cosa ha admès que les "diverses sensibilitats polítiques" que conviuran dins del moviment obligaran a una "organització innovadora".

Malgrat que fins ara només el PDECat ha donat suport al moviment –i amb reticències–, Morral ha dit que continuaran treballant per sumar tota aquella gent que comparteixen que s'ha de fer "efectiu el mandat" de l'1 d'Octubre. Fins ara ni ERC ni la CUP veuen amb bons ulls el moviment, que conceben com una nova refundació de Convergència.

Participació electoral

Tal com van fer al juliol, els portaveus de la Crida han explicat la voluntat de concórrer en tots els comicis, però no han aclarit si ho faran en els primers de l'any que ve: les eleccions europees i municipals. Mascarell ha insistit que això ho decidiran els adherits en el congrés fundacional del desembre, però ha deixat clar que la voluntat de la Crida és presentar-se per fomentar la "unitat" i no la "divisió".