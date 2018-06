Sánchez defensa el paper del rei el 3-O i demana a Torra que no faci política amb els jocs

El govern espanyol ha respost aquest divendres a l’anunci de Quim Torra que finalment sí que assistirà a la cerimònia d’inauguració dels Jocs del Mediterrani de Tarragona, juntament amb el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però que talla les relacions institucionals amb la Zarzuela. En la tradicional roda de premsa posterior al consell de ministres, Isabel Celaá, la portaveu, ha explicat el govern d’Espanya “mai ha fet política amb un acte com aquest” i ha dit que “no la farà”. Però ha demanat que la “normalització democràtica” que impulsa segons ella l’executiu espanyol sigui acompanyada per una actitud de normalització també per part de les altres administracions.

La portaveu de l’executiu ha defensat també el paper del rei el 3 d’octubre: “Va complir amb les seves obligacions i el paper institucional que té la Corona”. A més, ha dit que si la Generalitat no vol convidar el rei als seus actes “serà un problema no per al rei, però sí per a Catalunya, perquè voldrà dir que la Generalitat no representa tothom”. Tot i així, ha insitit que el govern espanyol està per “normalitzar” i per això el qui “és més fort”, en referència a l’executiu espanyol, ha d’”estendre la mà”: “Per això ens mantenim en aquesta distensió”.

Celaá ha centrat la primera part de la seva intervenció a detallar l’agenda europea de Sánchez, que passa per una reunió amb el president Emmanuel Macron, una cimera europea sobre refugiats i un dinar de treball amb la cancellera Angela Merkel. “El catalitzador ha estat l’’Aquarius’”, ha asseverat la portaveu de l’executiu. A més, ha recordat que el president espanyol es reunirà el dia 25 amb Iñigo Urkullu i el 9 de juliol amb Quim Torra, “en estricte ordre d’aprovació dels estatuts”.