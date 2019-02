El govern espanyol reclama moderació a Torra davant l'inici del judici

La ministra portaveu, Isabel Celaá, ha reclamat moderació al president Quim Torra després que hagi advertit que el judici canviarà per sempre les relacions entre Catalunya i Espanya: "És lliure d'expressar el que vulgui, però la moderació en la retòrica acostuma a ser ben rebuda per apagar passions que no són útils per resoldre problemes i crisis".

Celaá ha fet una crida als dirigents independentistes a què no es deixin portar per les emocions i actuïn amb "moderació, racionalitat i sensatesa" en l'arrencada del judici al 'Procés' el proper 12 de febrer, el mateix dia en què el projecte de pressupostos se sotmet a la seva primera prova al Congrés dels Diputats amb el debat d'esmenes a la totalitat, en el que necessita de la col·laboració dels independentistes per superar-lo.

Celáa ha apel·lat a la "intel·ligència col·lectiva" per ajudar a canalitzar el conflicte amb l'independentisme, en lloc de permetre que l'emoció es desbordi. Només així, ha afegit, el camí del diàleg iniciat pel Govern podrà assolir objectius interessants per a Catalunya i Espanya.

La portaveu ha assenyalat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que no pensa que la coincidència de data entre la tramitació dels pressupostos al Congrés i l'inici del judici de l'1-O sigui un obstacle més perquè els comptes puguin superar aquest primer tràmit. "Serà un judici amb totes les garanties perquè som un estat de dret i els pressupostos comportaran avenços socials amb una important inversió que interessen a tots els ciutadans, també als catalans, i demanem moderació i sensatesa perquè les coses que afecten emocionalment no suscitin passions que dificultin l'entesa", ha remarcat en la mateixa línia.

En aquest sentit, ha reiterat la necessitat de desvincular el judici de la tramitació dels comptes, dirigits a millorar la vida dels espanyols i també dels catalans, que es veurien beneficiats d'un augment de la inversió de l'Estat a Catalunya, equivalent al pes de Catalunya en el PIB espanyol, complint així per primera vegada el que disposa l'Estatut. Per això ha subratllat la importància que totes les forces polítiques assumeixin que "propiciar la tramitació dels Pressupostos va en benefici de l'interès general".

Celaá no ha volgut valorar la visita que farà Sánchez al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i s'ha limitat a dir que no sap quin dia té previst anar-hi. Els presos polítics ja han anunciat que recorreran la sentència a Estrasburg per denunciar el que consideren que és una persecució política a l'independentisme.

Celaá també ha explicat que les converses entre la vicepresidenta, Carmen Calvo, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han arribat a un "punt cec" i que s'han donat uns dies en resposta a proposta d'una taula de partit que l'executiu de Torra vol que sigui d'àmbit estatal. Els dos governs Govern van acordar fa unes setmanes explorar la possibilitat d'establir aquesta taula de partits com un canal de comunicació política alternatiu a la via del diàleg institucional que s'emmarca en la Comissió Estat-Generalitat prevista a l'Estatut. El problema rau en el fet que l'executiu de Sánchez vol una taula de partits catalans, mentre que la Generalitat exigeix la presència de partits d'àmbit estatal com Podem.

Celaá també ha aprofitat la roda de premsa per carregar contra el PP per haver demanat que Pedro Sánchez comparegués a la comissió permanent del Congrés de Diputats "sabent" que era a Mèxic. Segons la seva opinió, és important que "les forces polítiques espanyoles coneguin el significat del que significa tenir la màxima representació espanyola en l'àmbit exterior". Dit això, ha afirmat que Espanya està ocupant espais a l'exterior en aquests últims vuit mesos que feia temps que no ocupava i el govern espanyol, ha recalcat, també està "recuperant espais que Espanya havia perdut a l'Amèrica Llatina".