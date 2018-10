Casado demana presentar una moció de censura a Torra que ni Cs ni el PSOE veuen amb bons ulls

El president del PP, Pablo Casado, ha proposat aquest dimecres a Ciutadans presentar una moció de censura al Parlament per aprofitar l’”oportunitat històrica” que suposa la divisió entre ERC i JxCat, i descavalcar el president de la Generalitat, Quim Torra. En la sessió de control, el líder popular ha considerat que la situació a Catalunya és “insostenible”, i per això ha instat els taronges a presentar la moció. Tot i així, la formació liderada per Albert Rivera s’ha desmarcat ràpidament d’aquesta possibilitat, argumentant que no donen els números, i que tot i els quatre vots de menys dels independentistes, encara els. En faltarien tres per sumar majoria absoluta.

Tampoc no s’ha sumat a la petició el govern espanyol ni el PSOE. Fonts de l’executiu fan explicat que una moció de censura només serviria per “aglutinar” els independentistes en un moment en el qual es troben dividits. La Moncloa considera que aquesta situació és positiva, i s’atribueix el ‘mèrit’ d’haver-la assolit, gràcies a l’estratègia del diàleg. Per això consideren que una moció seria contraproduent. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de fet, ha apostat pel contrari en la sessió de control al govern espanyol, quan en resposta al portaveu del PDECat, Carles Campuano, Sánchez ha reclamat als independentistes “acabar amb la dinàmica de blocs”, després que ahir ERC votés juntament amb el PSC i els comuns no acceptar la delegació de vot dels diputats de JxCat suspesos pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

Fonts de la Moncloa, a més, han posat com a exemple que l’estratègia funciona, i que malgrat els ultimàtums de Torra continua la interlocució en ela reunió de la bilateral de Foment, que es produirà dilluns, després que el ministre del ram, José Luis Ábalos, hagi reconegut al Congrés que hi ha un dèficit d’infraestructures a Catalunya.

Segons Sánchez, el problema de Catalunya “és de convivència” i l’executiu català ha de treballar per garantir-la. A més, el president espanyol ha respost a Casado criticant la “coalició de crispació” i ha censurat que no tingui “lleialtat d’Estat”.