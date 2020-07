El Govern afirma que encara no hi ha hagut contactes amb la Moncloa per reunir la taula de diàleg

Començat ja el mes de juliol, la taula de diàleg encara no té data i, de fet, no hi ha hagut contactes entre els governs català i espanyol per reunir-la. Ho ha explicitat aquest dimarts, en la roda de premsa posterior al consell executiu, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que també ha evitat situar-la aquest mes de juliol, tal com reclama Esquerra. La portaveu ha passat la pilota al govern espanyol: "Va ser la Moncloa que va dir que no hi hauria taula de diàleg amb les eleccions a Galícia i al País Basc. Ha de decidir si vol reprendre el diàleg o no".

Segons la consellera Budó, la Generalitat sempre està disposada a "dialogar" perquè és la manera de resoldre el conflicte amb Catalunya. També ha assegurat que els dos socis de Govern estan d'acord sobre què han de defensar en la negociació: l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia dels presos polítics. Ara bé, el president, Quim Torra, abans que es reuneixi la taula de diàleg vol reunir entitats i partits independentistes per abordar l'estratègia del sobiranisme. Una trobada que tampoc s'ha convocat ara per ara. "Estem intentant trobar una data que vagi bé a tothom", ha dit Budó, després d'anunciar-ho ara fa dues setmanes.

L'actitud de la portaveu del Govern contrasta amb la d'Esquerra, que precisament aquest dilluns va reclamar celeritat a l'hora de reunir els actors independentistes i també la taula de diàleg. La portaveu i secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, davant les excuses que de moment també hi posa la Moncloa, va demanar a Torra engegar les trobades prèvies: que es comenci a preparar "al màxim" per garantir la coordinació i "maximitzar la força i la fortalesa" de la part del Govern.

Esquerra havia pactat amb el PSOE verbalment –a canvi de la seva abstenció per la pròrroga de l'estat d'alarma– que la taula de diàleg es reuniria aquest mes de juliol. De fet, el vicepresident, Pere Aragonès, fins i tot l'havia situat abans del dia 15, és a dir, abans de la setmana que ve. De moment no s'ha concretat.

Sense presidents

També s'ha de concretar qui acudeix a aquesta reunió de la taula de diàleg. Després de la primera trobada al final de febrer, les delegacions catalana i espanyola van acordar que en la següent reunió no hi anirien els presidents Torra i Sánchez i només tornarien a intervenir-hi en cas que la negociació quedés encallada o s'hagués de firmar algun document. "No estava previst que hi assistissin", ha dit Budó quan se li ha preguntat per la qüestió, malgrat que també ha admès que encara no s'havia abordat el tema.

Si no hi ha Torra ni Sánchez, tampoc hi assistirien els vicepresidents Pere Aragonès ni Carmen Calvo perquè, com els presidents, només s'hi reincorporarien si hi ha un acord que cal signar.