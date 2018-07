El govern espanyol impugnarà al TC la moció sobre el 9-N aprovada pel Parlament

La ministra portaveu, Isabel Celaá, ha anunciat que el govern espanyol impugnarà al Tribunal Constitucional (TC) la moció de suport a la declaració de ruptura del 9-N aprovada aquest dijous pel Parlament. La portaveu ha explicat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que ja han sol·licitat el dictamen del consell d'estat per poder impugnar-ho al TC. La impugnació arriba 72 hores abans de la reunió que el president espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà amb el president de la Generalitat, Quim Torra. La Moncloa, però, espera que el recurs no entorpeixi aquest “procediment de distensió” entre els dos governs. Per aquest motiu Celaá ha volgut desvincular el recurs del procés de distensió i ha considerat que "això va per un camí jurídic, i la política va per un altre, i a nosaltres ens correspon fer política".

La impugnació és a la moció de la CUP aprovada aquest dijous sobre el 9-N, que també instava el Govern a recuperar les lleis suspeses i anul·lades pel TC. Precisament, els lletrats del Parlament van recomanar que no es tramités l'esmena transaccionada que fa referència a la resolució del 9-N. El text aprovat fixa que el Parlament insta l'executiu a presentar, en 90 dies, l'estat i el pla d'execució de totes les mesures suspeses pel TC, i en un termini de sis mesos en el cas de les normes anul·lades. Els tres grups independentistes van votar a favor del punt sobre la declaració de ruptura del 2015, i CatECP hi va votar en contra. Cs, PSC i PP no van participat de la votació de cap dels punts de la moció.

Precisament, abans del consell de ministres, la portaveu i consellera de Presidència, Elsa Artadi, ja ha considerat que si es produïa la impugnació es constataria "que no hi ha gaire diferència" entre els governs de Pedro Sánchez i de Mariano Rajoy.

Celáa, però, ha defensat que la impugnació es fa per defensar la Constitució i l'Estatut i ha insistit que la reunió de dilluns servirà per reduir la conflictivitat. "Tenim força, il·lusió, força i fermesa sobre la reunió i esperem reciprocitat", ha apuntat la portaveu durant la roda de premsa, que ha afegit que volen "obrir camins polítics per a tots les ciutadans". En aquest sentit, ha reivindicat que esperen que les forces polítiques catalanes també ho entenguin així.

Sobre el contingut de la reunió, Celáa ha tornat a insistir que "el dret a l'autodetermenació no existeix a la carta magna espanyola, ni en cap altra dels estats democràtics homologables" i ha advertit que la proposta d’un referèndum pactat “no té cap recorregut”. Per a la portaveu, hi poden haver segones i terceres reunions - tal i com demana Torra-, però ha insistit que l'important és que "la primera surti bé". "La reunió de dilluns ha d'entrar en matèria política i s'ha de poder desgranar el que afecta a la majoria de ciutadans", ha expressat i ha afegit que Sánchez "escoltarà i després analitzarà i actuarà". La portaveu ha defensat que el govern espanyol "sempre actuarà" amb fermesa i proporcionalitat" i ha considerat que la reunió "és una oportunitat extraordinària per la política".

La impugnació arriba després que aquest dimecres, en la seva compareixença davant de la comissió de Política Territorial del Congrés, la ministra Meritxell Batet, afirmés que "s’estudiaran plans per reduir la conflictivitat davant del TC" i "la justícia ordinària entre l’administració central i les autonomies". Preguntada sobre les declaracions de Batet i la posterior impugnació, Celáa ha reivindicat que el govern espanyol "representa l'Estat" i la moció "ha vulnerat les sentencies del TC i l'Estaut".