EN DIRECTE. Torra convoca els líders dels grups parlamentaris el 16 de novembre per encetar una "taula de diàleg"

El president de la Generalitat, Quim Torra, se sotmet aquest dimecres a la sessió de control al Parlament, la mateixa setmana que ha anunciat dues iniciatives relacionades amb el Procés: la posada en marxa del Consell de la República el dia 30 d'octubre i la creació del consell assessor per impulsar un debat sobre el model de país a través d'un Fòrum Cívic, Social i Constituent.

La primera pregunta, de fet, ha estat del líder popular, Xavier Garcia Albiol, sobre això. Ha acusat el cap de l'executiu d'utilitzar de forma "il·legítima" el Palau de la Generalitat -el Consell es presentarà allà el dia 30- i ha considerat que el Consell de la República és una mostra que els independentistes "no viuen a la realitat". "Convoqui de manera immediata eleccions", ha reclamat Albiol. El president Torra ha replicat que la posada en marxa del Consell és part de l'"acció republicana" a l'exterior i que s'engegarà tal com es va comprometre en el debat d'investidura. "Qui té el problema és l'estat espanyol, només cal veure el darrer episodi al Tribunal Suprem en la qüestió de les hipoteques", ha dit Torra, a més el president ha acusat les estructures de l'Estat de mantenir "reductes franquistes".

El líder del PSC, Miquel Iceta, per la seva banda, ha recordat diversos acords del ple en què demanava el president que es convoquin els presidents dels grups parlamentaris per trobar un "espai de diàleg" per trobar "consensos" dins a Catalunya. "Fer institucions que no tenen encaix en les nostres lleis té riscos, com desprestigiar les ja existents", ha dit Iceta sobre les iniciatives del Procés. "Vostè es preocupa només de mig país", ha conclòs.

Els socis preferents pels pressupostos: els comuns

D'altra banda, els comuns han posat sobre la taula els pressupostos, demanant que posin la "vida al centre" i que "contemplin totes les sobiranies". "Vinguin al Parlament i facin política efectiva", ha reblat la líder dels comuns, Jèssica Albiach. El president s'ha mostrat obert a parlar amb els comuns d'aquests comptes i també amb la CUP, malgrat que els cupaires ja han tancat la porta a donar-los suport.

De fet, aquest és el primer ple després que la CUP hagi decidit "bloquejar" la legislatura per "autonomista" i ahir ja va avisar que es notaria en la seva dinàmica parlamentària. De fet, han marcat distàncies amb les darreres iniciatives del Govern, que consideren que no són un "embat amb l'Estat" sinó "retòrica".