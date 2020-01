Junqueras reapareix al Parlament apel·lant al diàleg: "Em moro de ganes de parlar amb tothom"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reaparegut aquest dimarts al Parlament, la primera vegada que assistia a la cambra des que va ser empresonat el 2 de novembre del 2017. Ho ha fet com a compareixent a la comissió d'investigació del 155. Han sigut dues hores de sessió, però es podria resumir amb una paraula o com a molt amb tres. "Diàleg, diàleg i diàleg", ha repetit el republicà en nombroses ocasions.

Ha insistit que, malgrat estar a la presó, li agradaria protagonitzar aquest diàleg en primera persona: "La nostra obligació és parlar amb tothom. Certament, jo me'n moro de ganes, de parlar amb tothom", ha afirmat. I ha avisat que, malgrat la pena de privació de llibertat i la inhabilitació que pesen contra ell, no es descarta per a l'activitat política quan surti en llibertat: "Hi seré". En aquest sentit també ha fet un apunt important assenyalant que no condicionarà "mai" aquest diàleg al fet d'estar a la presó. "Estem encantats de poder dialogar amb tothom, d'establir taules de negociació, tantes com calgui", ha resumit.

Així, Junqueras ha reivindicat la negociació amb l'Estat i ha posat en valor que ERC hagi arribat a un acord amb el PSOE per obrir una taula de diàleg. "Més independentista que jo i nosaltres no hi ha ningú, som els campions del republicanisme i també del diàleg, per això l'exercim i el demanem i ens asseiem a una taula de negociació", ha afirmat. Sobre la taula de diàleg entre governs que han pactat ERC i el PSOE, Junqueras ha explicat que l'afronten amb "entusiasme" i, a la vegada, amb "escepticisme". És compatible, segons ells. Amb entusiasme perquè suposa asseure l'Estat en una taula de diàleg. Amb escepticisme, perquè considera que els precedents de negociació amb el PSOE no són encoratjadors.

El líder d'ERC ha assegurat que estan disposats a parlar també amb els que han "aplaudit" el seu empresonament i ha avisat: "Els que van aplaudir el nostre empresonament, també en algun moment els hi tocarà tastar les clavegueres de l'Estat, perquè l'Estat no se'n pot estar de fer servir les eines que ha fet servir sempre i fabricar proves falses contra els seus opositors". També ha aprofitat per passar comptes amb líders estatals que encapçalaven partits quan ell va ser empresonat i que han anat plegant. Ha recordat Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría i Albert Rivera. "Els que més entusiasmats estaven amb el 155 ja no hi són i jo sí".

Un nou referèndum

Sense posar terminis ni explicar com, Junqueras ha apostat per tornar a exercir l'autodeterminació amb o sense acord amb l'Estat. "Un referèndum d'autodeterminació és una cosa normal. Volem tornar-lo a exercir i el tornarem a exercir", ha promès. L'últim referèndum, el de l'1-O, va suposar l'empresonament i l'exili del govern del moment, però per a Junqueras això no és obstacle per tornar-ho a intentar. "No tenim por, no n'hem tingut mai i menys ara. La presó és una part més del camí cap a la llibertat", ha reflexionat.

Ironia i retrets amb Ciutadans

El primer partit de l'oposició en intervenir ha sigut Cs, que aquest dimarts ha participat per primera vegada en aquesta comissió –normalment no hi van perquè hi estan en desacord–. En finalitzar la seva intervenció, en la qual ha demanat a Junqueras si seria capaç de "mirar a la cara tota la gent a qui va perjudicar", Lorena Roldán, ha anunciat que marxaven sense esperar que acabés la sessió. Ni tant sols han esperat la rèplica de Junqueras. El líder d'ERC no ha desaprofitat el moment per ironitzar amb la situació: "No s'espera a la meva resposta? Una llàstima, ara que havíem començat a dialogar... quina mania en marxar".

Però no tot han estat ironies amb el partit taronja. També els hi ha retret que diguin que el Procés ha trencat la societat catalana i, especialment, les famílies. En aquest punt, Junqueras s'ha posat seriós: "¿A mi m'han de parlar de trencar famílies quan avui tampoc podré anar a casa meva a saludar els meus fills?". Malgrat això, ha tret ferro al fet d'haver de tornar a Lledoners aquesta nit amb la següent frase final: "D'acord, tornaré a la presó, però no passa res. A la presó hi trobaré molta gent, molta molt més honrada que la majoria dels poderosos que ens condemnen cada dia".

Fidel al seu estil, durant la més d'una hora en total que ha intervingut ha tingut temps per parlar d'història, de Sèneca, de Neró, del feixisme italià i, fins i tot, ha deixat anar algun dard per als mitjans de comunicació. Ha promès que intentaria ser "breu" –no ho ha aconseguit– i s'ha acomiadat amb un missatge per als diputats: "Us trobaré a faltar molt".

Solidaritat de comuns, JxCat, ERC i la CUP

El PSC i PP han fet com sempre i no han assistit a la comissió. De la resta de partits, tots han mostrat la seva solidaritat amb Junqueras, tot i que no li han estalviat algun retret. Ha sigut el cas del diputat de la CUP, Carles Riera. El cupaire ha lloat que Junqueras hagi reivindicat l'1-O i no hagi demanat perdó per res, però li ha recriminat l'episodi d'ahir al Parlament, quan ERC va apostar per deixar en suspens l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra. "El 155 segueix vigent", li ha etzibat. El diputat de Catalunya en Comú - Podem Marc Parés ha condemnat la repressió i l'empresonament que pateixen els líders independentistes. Ara bé, Parés també ha retret als partits independentistes que decidissin fer la DUI en comptes de convocar eleccions, un fet que, per als comuns, hagués evitat la suspensió de l'autonomia. "Li demanem que expliqui com vam arribar a aquella situació, si no creu que podria haver estat millor convocar eleccions i agafar un altre camí", ha afirmat.

Unitat temporal

L'arribada dels presos al Parlament ha permès recuperar, ni que sigui temporalment, una certa unitat entre JxCat i ERC. Els presos dels dos partits han arribat junts a la cambra acompanyats pel president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent. Precisament Torra i Torrent van ser els protagonistes de la disputa entre els dos socis de Govern que té la legislatura penjant d'un fil. Junqueras no hi ha fet ni una referència. Avui era un dia per reivindicar-se, no per fer més gran la ferida.