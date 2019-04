Denuncien l'exfiscal en cap d'Anticorrupció Manuel Moix per pertinença a organització criminal

Un dels guàrdies civils absolts en el judici conegut com a 'cas espies' (ordenat per alts càrrecs del PP en l'etapa d'Esperanza Aguirre) a la Comunitat de Madrid, José Luis Caro Vinagre, ha denunciat als tribunals l'exfiscal superior madrileny, exfiscal en cap d'Anticorrupció i en l'actualitat fiscal de Sala al Tribunal Suprem, Manuel Moix. També ha interposat denúncia contra el comissari de la Policia Nacional Jaime Barrado i l'excap de la UDEF del mateix cos policial, José Luis Olivera, segons informa ' La Ser'. Els acusa d'haver falsejat i manipulat dades per afavorir els interessos del PP.

El denunciant acusa Moix i els dos agents dels delictes d'organització criminal, prevaricació, tràfic d'influències, frau, malversació i delicte continuat de falsedat documental. En els escrits (la denúncia contra Moix és al Tribunal Suprem, i les altres dues als jutjats ordinaris), Caro Vinagre descriu "múltiples irregularitats" durant la instrucció del procés, ordenades suposadament per Moix i Olivera, i executades amb la col·laboració de Barrado "atenent els interessos polítics del PP".

L'escrit sosté que es va acusar d'espionatge persones que no hi havien tingut res a veure per ordre de Moix i en col·laboració amb els agents, amb l'objectiu de protegir els alts càrrecs del PP implicats.

En el mateix sentit, l'escrit de denúncia assegura que Moix va excedir els límits legals a la investigació per sostenir la seva acusació. L'acusa, a més, de prendre declaració als acusats sense advocat i d'haver obtingut els seus telèfons de manera il·lícita. Barrado, que va declarar en el judici del 'cas espies', ja havia declarat en seu judicial que Olivera el va fer signar informes que contenien "falsedats" amb la connivència de Moix.

Així, Caro Vinagre reclama que els acusats testifiquin per aquests fets al Suprem, i sol·licita una fiança per a Moix de 250.000 euros per "reparar els danys morals, psicològics i afectius" que ha patit a causa d'aquests fets –i pels quals està de baixa laboral–, i de 250.000 euros per a Olivera i Barrado. El guàrdia civil va ser absolt del 'cas espies', però el Suprem el va condemnar en ferm a un any i sis mesos de presó per haver participat en les filtracions en el cas Púnica i haver advertit l'exconseller Francisco Granados de l'existència d'una investigació sobre un dels artífexs de l'entramat corrupte, David Marjaliza.