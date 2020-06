Detingut a Màlaga l'exmilitar identificat per disparar a fotos de diversos membres del govern espanyol

La Guàrdia Civil ha detingut aquest divendres l'exmilitar que havia estat identificat com a presumpte autor dels trets disparats a fotografies de diversos membres del govern espanyol com el mateix president, Pedro Sánchez, en una galeria de tir a Màlaga. Segons han confirmat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil, el detingut és a hores d'ara en dependències de l'institut armat de Màlaga. A més, la fiscalia de Màlaga ha obert diligències per investigar penalment aquest cas per un presumpte delicte d'amenaces contra els membres de l'executiu espanyol. Fonts judicials han explicat a l'agència Efe que la fiscalia de Màlaga potser haurà de traslladar el cas a l'Audiència Nacional, que és la competent per investigar delictes contra membres del govern espanyol.

La detenció, segons les mateixes fonts, s'ha produït a La Cala del Moral, una localitat de la costa del Sol que pertany al municipi de Rincón de la Victoria, uns 10 quilòmetres a l'est de Màlaga. La Policia Nacional havia identificat l'autor dels fets després de la investigació oberta per la Fiscalia. Fonts d'aquest cos policial havien avançat que es tractava d'un exmilitar que exercia de taxista i s'indagava la seva presumpta relació amb moviments d'extrema dreta.

Després de localitzar en un polígon de Màlaga l'armeria esportiva on es va gravar el vídeo difós a les xarxes socials, la investigació es va centrar en l'home que la Guàrdia Civil ha acabat detenint aquest matí. En la gravació s'hi aprecia l'individu juntament amb altres persones disparant a fotografies de Sánchez, i també del vicepresident segon, Pablo Iglesias, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre d'altres.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van obrir d'ofici dues investigacions per esbrinar la procedència del vídeo i saber les persones que hi havien participat. A més, l'advocacia de l'Estat va anunciar aquest dijous que demanaria que s'investiguessin els fets. En un comunicat, el govern espanyol va mostrar "la seva total repulsa i condemna d'aquestes imatges, que contenen amenaces greus i sembren l'odi". "Fets així alimenten els sectors més ultres de la societat que pretenen destruir valors essencials de la nostra democràcia i de la nostra Constitució, com són la convivència i el respecte absolut de la pluralitat política", va subratllar el govern espanyol.