Pérez de los Cobos va avisar Forn que l'1-O el compliment de la llei estava "per sobre de la convivència ciutadana"

Diego Pérez de los Cobos declara com a testimoni al Tribunal Suprem per donar la seva versió de l'operatiu policial de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra del referèndum de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber l'ARA, en la seva declaració, que encara continua, el coordinador del dispositiu policial conjunt per a l'1-O ha assegurat que va traslladar al conseller d'Interior, Joaquim Forn, que "el compliment de la llei estava per sobre de la convivència ciutadana". Pérez de los Cobos ha parlat de la reunió de la Junta de Seguretat que va tenir lloc el 28 de setembre, convocada per Carles Puigdemont i a la qual van assistir també el secretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero (ara cessat pel 155).

La jutge del TSJC que va dictar la instrucció d'impedir el referèndum, Mercedes Armas, va remarcar que el compliment de les seves resolucions no havien d'alterar la convivència ciutadana. Quan Juan Ignacio Zoido va comparèixer al Senat va assenyalar que l'actuació policial no havia provocat afectacions més enllà de "a les persones convocades irresponsablement pel Govern a les portes dels col·legis electorals".

540x306 La Junta de Seguretat de Catalunya del 28 de setembre: a l'esquerra, César Puig (aleshores secretari general d'Interior), Carles Puigdemont, Joaquim Forn, Pere Soler (aleshores director de la Policia) i Josep Lluís Trapero. A la dreta, Diego Pérez de los Cobos, José Antonio Nieto (secretari d'estat de Seguretat), Enric Millo i José Antonio Puigserver (secretari general tècnic del ministeri d'Interior). / FRANCESC MELCION

Pérez de los Cobos ha manifestat durant l'interrogatori que va dir a Puigdemont que la millor manera d'evitar desordres públics era que desconvoqués el referèndum. Segons ha explicat, Forn va traslladar en aquella reunió -l'ha qualificat de "tensa"- que la seva intenció era que les forces i cossos de seguretat de l'Estat no actuessin si no ho requerien els Mossos. El testimoni ha posat el focus a desacreditar la gestió de la policia catalana i ha considerat que actuava de "focus d'informació per eludir les ordres judicials" amb l'objectiu de permetre que es celebrés el referèndum. Al seu parer, el dispositiu dels Mossos estava dissenyat per "no ser operatiu" i ha recordat que dos agents sense vehicle per col·legi era una dotació "insuficient".

En aquest sentit, ha criticat el nombre total d'agents de la policia autonòmica que van actuar: 7.000, tal com va explicar el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, en la seva compareixença al Senat. Aleshores Zoido va criticar que el 21 de desembre, durant les eleccions, es mobilitzessin 11.000 agents. Tal com ja va publicar l'ARA, aquesta circumstància es deu al fet que l'1-O un únic torn treballés durant 12 hores i, en canvi, el 21-D els agents treballessin 8 hores i es fessin dos torns per poder cobrir tota la jornada.

La Guàrdia Civil ja ha expressat en reiterades ocasions les seves crítiques a la suposada passivitat de la policia catalana a l'hora de frenar la votació. L'acusació popular, representada pel partit d'extrema dreta Vox, ja ha anunciat que el seu objectiu amb aquest testimoni és buscar la imputació de l'exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero, ara investigat per sedició a l'Audiència Nacional. La fiscalia ja va sol·licitar fa unes setmanes a Llarena que sumés a la llista d'investigats Trapero i l'ex número dos de Vicepresidència Josep Maria Jové, a qui es va interceptar una agenda personal durant els escorcolls al seu domicili el 20 de setembre. Sobre les seves anotacions s'ha reconstruït bona part del relat que consta en el sumari de la macrocausa.

Pérez de los Cobos també està citat com a testimoni el 14 de febrer en la causa que instrueix la magistrada Carmen Lamela contra Trapero i la intendent Teresa Laplana.