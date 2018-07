Domènech i Colau, nous coordinadors de Catalunya en Comú, amb un 64% dels vots

Com era de preveure, Xavier Domènech i Ada Colau agafaran les regnes de Catalunya en Comú els propers dos anys, després d'imposar-se amb claredat en les primàries internes que ha celebrat la formació entre divendres passat i aquest dilluns. En total, 3.260 persones han participat a les eleccions, d'un total de 9.088 inscrits al cens (36% de participació), i 2.099 han optat per Construïm en Comú, el 64%. El tàndem, que encapçalava la llista 'oficial', partia com a favorit davant les dues candidatures adversàries: Comuns Federalistes, que reclama distanciar-se del sobiranisme, que ha obtingut 681 vots (21%); i Desbordem, amb una forta presència del sector anticapitalista i "rupturista" dels comuns, que ha obtingut 450 vots (14%). Per optar al repartiment de places a l'executiva calia arribar al llindar del 10% dels suports.

Així, l'equip que Domènech va configurar després d'unes intenses negociacions amb la direcció d'ICV i un nucli reduït de Barcelona en Comú (BComú) guiarà el rumb de la formació fins a mitjans del 2020 amb 20 persones de 30 a la direcció. El sector federalista aconsegueix sis llocs a la direcció i l'anticapitalista quatre. Construïm en Comú s'esperava guanyar les primàries amb més solvència, i els resultats poden fer canviar els plans que inicialment tenien a l'hora de decidir el nucli de poc més d'una desena de persones que pilota el dia a dia de la formació.

"Creiem que la diversitat enriqueix i que estigui representada als organismes directius ens ajudarà a avançar amb més força", ha opinat Domènech, que ha comparegut en roda de premsa un cop s'han fet públics els resultats, i ha destacat "l'amplíssima majoria" amb què s'ha imposat Construïm en Comú. El coordinador nacional del partit, que ha comparegut en solitari –sense Colau–, ha anunciat que la nova executiva es reunirà la setmana vinent i començarà a abordar la configuració del nucli.

A més de tenir en compte la presència de Comuns Federalistes –amb sis llocs a l'executiva– i Desbordem –amb quatre–, caldrà veure fins a quin punt passen factura els equilibris que es van haver de fer per arribar a un acord per confegir la candidatura. La llista es va fer després d'un xoc entre el sector pròxim a Domènech, format per persones independents i més decantades cap al sobiranisme, i l'entorn de Colau i la direcció ecosocialista, que no volia que la portaveu dels comuns al Parlament, Elisenda Alamany, formés part de la nova coordinació nacional.

A l'espera que es proclamin els resultats definitius, el 7 de juliol, la nova comissió executiva de Catalunya en Comú està formada per les següents persones:

1. Xavier Domènech

2. Ada Colau

3. José Luís Atienza Ferrero (Comuns Federalistes)

4. Sonia Farré i Fidalgo (Desbordem)

5. Marc Parés

6. Susanna Segovia

7. Vicenç Navarro

8. Maribel Ibáñez Villuendas (Comuns Federalistes)

9. Candela López

10. Xavi Matilla

11. Sergi Talamonte (Desbordem)

12. Marta Ribas

13. Roman Ceano-Vivas Tremosa (Comuns Federalistes)

14. Héctor Sánchez

15. Conchi Abellan

16. Llorenç Planagumà

17. Inés De Gispert Pastor (Comuns Federalistes)

18. Nati Veragua

19. Sandra Ezquerra Samper (Desbordem)

20. Álvaro Muñoz

21. Agnès Petit

22. Pere Mariné Jové (Comuns Federalistes)

23. Ramon Arnabat

24. Núria Lozano

25. Sergi Amat Giró (Desbordem)

26. Joan Mena

27. Mercè Claramunt Bielsa (Comuns Federalistes)

28. Núria Buenaventura

29. Ximo Balaguer

30. Laura Bergés

Menys participació que a les primàries de Podem

Dels 12.382 inscrits que en principi havien de completar tot el cens –finalment 9.088 van verificar el seu DNI i tenien dret a vot–, només ho han fet 3.260 persones i 2.099 han optat per Domènech i Colau. Una xifra considerablement baixa tenint en compte que el cap de files dels comuns va enviar una carta fa uns dies a la militància de Podem perquè s'inscrivís a CatComú per participar en la votació. A més, en comparació amb la participació de les primàries de Podem Catalunya, en què Domènech va ser escollit secretari general del partit lila, van votar 6.560 persones, el doble.

Els nous coordinadors nacionals van optar per no fer campanya en aquestes primàries i només Domènech va participar en un acte amb la resta de caps de llista celebrat dissabte passat a la seu d'ICV davant una quarantena de militants. "Hauríem volgut una participació més alta", ha admès Domènech, i ha assegurat que serà "una de les primeres tasques" que hauran d'encarar els nous organismes.