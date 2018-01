Domènech i Iceta traslladen a Torrent que no donaran suport a la investidura de Puigdemont

Primers contactes formals per una de les investidures del president de la Generalitat més incertes que es recorden. L'endemà de ser escollit president del Parlament, Roger Torrent ha iniciat la tradicional ronda de contactes amb els líders dels grups per proposar formalment el candidat que reuneixi més suports. D'entrada, la candidatura de Carles Puigdemont ja ha rebut el rebuig dels comuns i del PSC.

En les reunions, els presidents dels grups parlamentaris diuen a qui estarien disposats a votar en el debat d'investidura. Aquest cop, la ronda de contactes és especialment important perquè encara que aparentment ja hi ha un candidat que reuneix la majoria absoluta –Carles Puigdemont– no està gens clar que sigui possible investir-lo a distància. El govern espanyol ja ha dit que no acceptarà una investidura telemàtica i, en un informe no vinculant, els lletrats del Parlament tampoc van avalar aquesta fórmula.

I aquest dijous s'hi han sumat els comuns i el PSC, que han traslladat formalment a Torrent que tampoc donaran suport a la investidura a distància. Segons el cap de files dels comuns, Xavier Domènech, "no és una proposta viable" per dos motius. El primer, perquè els lletrats del Parlament no avalen la investidura a distància i, en segon lloc, perquè la Generalitat "està a Catalunya i la recuperació de l'autogovern s'ha de fer des de Catalunya i no des de Brussel·les".

Domènech no només ha vetat el nom de Puigdemont, sinó que ha avisat que la seva formació tampoc donarà suport a cap altre candidat de Junts per Catalunya ni tampoc participaran en "cap majoria governamental" amb JxCat. Una posició que, ha dit, s'ha refermat aquesta setmana a tomb de la sentència del cas Palau. "És un partit que ha practicat polítiques antiètiques i està conformat pel PDECat i CDC, que està condemnada per corrupció", ha argumentat.

Nou Govern "urgent"

Així, el cap de files de Catalunya en Comú-Podem ha fet una crida a buscar noves fórmules per evitar el bloqueig polític de la passada legislatura: "si hi ha Govern o anem a noves eleccions". S'ha mostrat partidari de formar un executiu de manera "urgent" per tal de "recuperar les institucions, sortir del 155 i treballar conjuntament cap a una nova normalitat democràtica per acabar amb situacions que hi hagi dirigents polítics a la presó".

Qui també vol que hi hagi Govern aviat és el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que vol que el futur executiu "respecti la legalitat constitucional" i obri un diàleg amb l'Estat. El socialista també ha rebutjat una "investidura telemàtica o per delegació" com van fer els lletrats de la cambra. "Seria un error enorme pretendre una investidura d'algú que no està a la cambra i que no es podria dedicar a les responsabilitats que li haurien estat conferides", ha afirmat, i ha dit que això no tindria "cap empara legal ni reglamentària".

Ciutadans, per la seva banda, s'ha queixat de l'ordre que està seguint Torrent en la seva ronda de contactes amb els grups parlamentaris per abordar la investidura. En aquest sentit, Carlos Carrizosa ha lamentat que Torrent encara no s'hagi posat en contacte amb el seu grup per reunir-s'hi. "Està seguint un ordre totalment arbitrari i sense neutralitat institucional", ha criticat Carrizosa, que considera que el president del Parlament està prioritzant els acords amb "independentistes i ignora qui ha guanyat les eleccions".