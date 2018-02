Domènech urgeix a desencallar la investidura per recuperar "l'autogovern" i evitar "atacs" a l'escola catalana

Catalunya en Comú ha registrat aquest divendres una proposta de resolució per demanar que es convoqui un ple extraordinari que serveixi per desencallar la investidura i formar un govern "efectiu". Davant la possibilitat que l'executiu de Mariano Rajoy incorpori l'opció d'escollir el castellà com a llengua vehicular de l'escola catalana, el líder dels comuns, Xavier Domènech, ha tornat a urgir el president del Parlament, Roger Torrent, a prendre les mesures necessàries per "permetin un desbloqueig efectiu de la situació actual de l'autogovern de Catalunya".

Aquest dimarts Domènech ja va anunciar que demanarien un ple extraordinari per desbloquejar la situació política, i aquest matí han posat fil a l'agulla registrant la seva proposta de resolució a la cambra catalana. La mesa del Parlament i la junta de portaveus hauran de discutir-la la setmana que ve. Els de Xavier Domènech demanen un "debat públic, obert i transparent davant la ciutadania que avaluï els diferents escenaris de sortida del bloqueig possibles", a més de "preservar" la sobirania del Parlament a l'hora de prendre decisions.

Catalunya en Comú ha fet arribar la seva proposta a tots els grups parlamentaris per tal de demanar-los el suport per celebrar un ple extraordinari que desbloquegi la situació. "Volem un ple per trobar solucions, no per majors confrontacions i bloquejos", ha explicat Domènech. Així, segons ha detallat, els partits independentistes li han traslladat que valorarien la proposta, tot i que ERC, en paraules de Domènech, la veuria "bé". Al seu torn, Ciutadans -que ja va demanar ahir també la convocatòria d'un ple extraordinari per desbloquejar la investidura- no se sumaria a la proposta dels comuns, sinó que en faria una per la seva banda. Domènech ha explicat que socialistes i populars també veurien positivament la seva proposta, tot i que el PSC opta per fer un ple d'investidura directament.

En aquest sentit, Domènech ha urgit a celebrar aquest ple extraordinari la setmana que ve o l'altra com a molt tard, perquè considera que cal desencallar aquesta situació al més aviat possible, sobretot després de veure com el govern espanyol "ataca el model d'immersió lingüística" de l'escola catalana, en referència a la possibilitat d'incorporar l'elecció del castellà com a llengua vehicular a l'escola.

En una roda de premsa a la cambra catalana, el cap de files dels comuns ha tornat a demanar al president del Parlament, Roger Torrent, que garanteixi una "presidència efectiva que sigui triada pel Parlament de Catalunya". Així, Domènech considera que Carles Puigdemont a hores d'ara no reuneix les condicions per estar al capdavant d'un govern que sigui "efectiu".

Espadaler demana formar govern per aixecar el 155

Ramon Espadaler, diputat del PSC - Units per Avançar, també s'ha sumat a les crítiques davant la possibilitat que el govern espanyol introdueixi una casella a les preinscripcions escolars en què els pares puguin escollir també el castellà com a llengua vehicular. "No hi ha cap conflicte a les escoles", ha dit Espadaler, després de defensar la immersió lingüística.

"Condemnem que l'escola catalana estigui pagant els plats trencats d'una lluita fraticida entre Ciutadans i el PP, que estan fent moltes concessions al populisme per un grapat de vots", ha lamentat. En aquest sentit, Espadaler ha demanat que es formi un govern al més aviat possible per tal de "derogar l'article 155". En declaracions als passadissos del Parlament, el diputat ha dit que si s'hagués format govern "això no hauria passat".