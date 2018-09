Dues activistes irrompen en un acte de Ciutadans per protestar contra la gestació subrogada

Dues activistes del moviment feminista Femen han irromput en un acte de Ciutadans a Màlaga en què participava el líder de la formació, Albert Rivera, per protestar contra la legalització de la gestació subrogada.

Just abans de començar l'acte, quan el líder de Ciutadans estava entrant per la porta, les dues activistes, amb el tors descobert, han increpat i cridat Rivera. Als seus pits hi portaven escrit "El meu ventre no es lloga", unes paraules que també han cridat quan el líder de la formació taronja ha entrat per la porta. Com a resposta, els assistents a l'acte han corejat la paraula "president", dedicada a Rivera.

Femen ha fet un tuit defensant l'acció i denunciant que Ciutadans "intenti legalitzar activitats que atempten contra els drets de les dones".