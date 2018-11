EH Bildu proposarà a la seva assemblea anar a les europees amb ERC i el BNG

260x366 El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en una imatge d'arxiu / EFE El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en una imatge d'arxiu / EFE

EH Bildu proposarà a la seva assemblea presentar-se a les eleccions europees del pròxim mes de maig amb ERC i el BNG, segons informa aquest diumenge el diari 'Gara'. La direcció de la coalició basca portarà la seva proposta a la reunió que farà el pròxim 14 de desembre a Sant Sebastià. Segons aquest mitjà, les tres formacions ja han celebrat quatre reunions en les quals hi ha hagut sintonia, però de moment encara no s'ha concretat la fórmula amb la qual les sigles basques, catalanes i gallegues es presentaran als comicis europeus. Diumenge passat el diputat al Congrés Joan Tardà va viatjar a Sant Sebastià, on va donar suport a la consulta de Gure Esku Dago i des d'on va dir als mitjans de comunicació que les negociacions "van bastant bé".

Tardà i Gabriel Rufián van dinar amb una delegació d'EH Bildu liderada per Arnaldo Otegi. El 10 de setembre, el líder de la coalició basca va visitar a la presó el seu homòleg d'ERC, Oriol Junqueras, que ja ha anunciat la seva voluntat de liderar la llista europea.

La intenció d'ERC d'anar amb el BNG i EH Bildu xoca amb la voluntat de la Crida de sumar un front comú sobiranista, una idea que el president de la Generalitat, Quim Torra, va dibuixar en una conferència a Sant Sebastià i que agradava al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, que també s'ha vist amb Carles Puigdemont a Bèlgica. Tot i això, les reticències d'ERC a sumar un front comú amb la Crida fan impossible aquesta opció.