ERC treu ferro a la polèmica entre Junqueras i Puigdemont per l'exili de l'expresident a Bèlgica

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha evitat aquest dimecres entrar a valorar si el president d'ERC, Oriol Junqueras, retreia a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la seva marxa a Bèlgica, en una entrevista a 'Le Figaro' en què el líder republicà parlava de "fugides". "És l'explicació d'una decisió personal", ha assegurat Aragonès en una entrevista a Telecinco, per afegir que les afirmacions de Junqueras "no són noves" i que és perfectament compatible amb qui, d'acord amb les seves conviccions personals, "va entendre que el millor era defensar la seva posició a l'exili".

El dirigent d'ERC assegura que les paraules de Junqueras expliquen la seva decisió personal d'anar a declarar al Suprem i ho relaciona amb les seves "pròpies conviccions", encara que evita criticar Puigdemont. "L'exili de Puigdemont no s'explicaria sense la presó preventiva que s'està aplicant injustament a Catalunya i al revés", ha afirmat Aragonès per tancar el debat.

El començament del discurs de Junqueras, que ha estat interpretat com una crítica a l'expresident, deia: "Jo em vaig quedar a Catalunya per sentit de responsabilitat davant els meus ciutadans. Sòcrates, Sèneca o Ciceró van tenir la possibilitat de fugir, però no ho van fer. Aquesta responsabilitat cívica i ètica m'impressiona molt".

En la mateixa línia s'ha expressat el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, que ha negat que Junqueras critiqués Puigdemont per haver marxat a Bèlgica després de la declaració d'independència i ha recordat que la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, està en la mateixa situació, ja que també va deixar Catalunya per instal·lar-se a Ginebra. "Coneix la situació de Marta Rovira i sap que és una opció legítima", ha dit en una entrevista aquest dimecres al matí a TVE després de la polèmica suscitada per les declaracions de Junqueras al diari francès. A més, Bosch ha lamentat que "bona part del problema" ve pel fet que el líder d'ERC i el de JxCAT "no poden asseure's en una taula i parlar" per culpa de la seva situació.