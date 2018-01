ERC i el PDECat ofereixen a Sánchez una moció de censura sense res a canvi i el PSOE la rebutja

Fer fora Mariano Rajoy sense res a canvi, ni un referèndum acordat amb l'Estat, ni l'indult dels presos polítics. És la proposta que tant ERC com el PDECat van fer ahir a la nit sense subterfugis al PSOE i que Ferraz ha rebutjat aquest dilluns de ple perquè l'independentisme "no pot ser en cap cas aliat" dels socialistes, en paraules de José Luis Ábalos, secretari d'organització de Pedro Sánchez.

"Si el PSOE planteja una moció de censura, ERC hi votaria a favor, sense cap dubte. Si ho feu, compteu amb nosaltres, i a canvi de fer fora el PP només. Si volguéssiu fer fora el PP us donaríem un cop de mà, el problema és que no teniu cap interès a fer-ho", va respondre ahir el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, al portaveu de l'executiva del PSOE, Óscar Puente, en el debat d''El objetivo', de La Sexta.

Hoy @JoanTarda ha ofrecido en directo al PSOE apoyo INCONDICIONAL en una moción de censura para echar a M.Rajoy. El portavoz socialista ( @oscar_puente_) aún sigue buscando dónde esconderse. pic.twitter.com/JBkwENvpFi — SH (@Holmsiano) 22 de enero de 2018

Poc després s'hi sumava el portaveu del PDECat també al Congrés, Carles Campuzano. "Si el PSOE ho fa, no serà per nosaltres [si fracassa]", explica en declaracions a l'ARA, i considera també que la prioritat és fer fora el PP.

Malgrat la victòria en les primàries denunciant l'abstenció socialista en la investidura de Mariano Rajoy i el fracàs de l'estratègia del govern espanyol a Catalunya, Sánchez creu que la prioritat ara mateix és fer oposició parlamentària i en cap cas presentar una moció de censura.

Ho va deixar clar en un esmorzar informatiu a Madrid fa dues setmanes, i tot seguit ho reiterava l'executiva, en denunciar que la legislatura "fa pudor de formol" però descartant una moció, i aquest dilluns Ábalos ha tornat a deixar clar que ara mateix no és el millor escenari, malgrat tenir el suport de Podem, ERC, el PDECat i només quedaria el dubte del PNB.

Va haver-hi negociacions a l'estiu?

Per sortir del pas, Ábalos ha assegurat que aquesta proposta per part dels partits independentistes ja va estar sobre la taula a l'estiu: celebrar una moció de censura sense exigir el referèndum, malgrat tenir marcat en vermell l'1-O al calendari. En declaracions a l'ARA, Tardà ho negat en rodó i acusa el secretari d'organització del PSOE de "mentider". "És absolutament fals. Una mentida brutal. Des de fa un any i mig, quan va començar la legislatura, que el grup parlamentari d'ERC no té cap reunió amb el PSOE", ha assegurat.

Des del PDECat al Congrés no són tan taxatius. Fonts del partit diuen que sí que va haver-hi una reunió, però que només van preguntar als socialistes si tenien intenció de presentar una moció de censura i ells la van descartar. Ara bé, apunten que hi hauria pogut haver-hi una reunió "a un altre nivell".

Ábalos: "No tenim tantes ànsies de governar"

Ferraz "no confirma ni desmenteix" una moció de censura abans que Mariano Rajoy convoqui eleccions, però no està en els seus plans celebrar-la a curt termini, i més quan Sánchez ha reprès els contactes amb el president del govern espanyol -les relacions s'han refet arran del 155 i ara ja està disposat a arribar a pactes d'estat com el del finançament autonòmic i per l'aigua-. "Nosaltres no tenim tantes ànsies de governar, i menys encara a costa de la integritat territorial del país", ha conclòs Ábalos durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva socialista.