ERC obrirà una delegació a Brussel·les per "acompanyar" el Consell de la República

ERC tindrà una delegació a Brussel·les que servirà per "acompanyar" les activitats del Consell de la República, el nou òrgan institucional que es crearà i funcionarà com un govern a l'exili. Els republicans han anunciat aquest dilluns que obriran una oficina a la capital europea que estarà liderada per la consellera Meritxell Serret, cessada pel 155.

“Volem reforçar aquesta visió i aquesta aposta per l’acompanyament que s’ha de fer com a partit al Consell de la República”, ha explicat Serret després de reunir-se a Brussel·les amb una delegació d’ERC encapçalada pel portaveu parlamentari, Sergi Sabrià.

"Podem fer molta feina acompanyant veus crítiques i la societat civil que vol tenir una veu més propera a les institucions i els espais de decisió de la UE", ha afegit Serret, que va renunciar a la seva acta de diputada per facilitar una majoria parlamentària dels partits sobiranistes.

Consell de la República

L'altre conseller dels republicans a l'exili, Toni Comín, serà el responsable d'ERC de posar en marxa el Consell de la República. Segons Comín, "és imprescindible que hi hagi, d'una banda, un Govern a Catalunya i, de l'altra, una institució a l'exterior sense la qual serà impossible caminar".

Encara s'han de concretar molts aspectes del Consell de la República -la idea inicial era crear-lo a Bèlgica però el fet que Puigdemont estigui a Alemanya podria altrar els plans- però Comín ha assegurat que serà "descentralitzat" i inclourà també els polítics "que són a Suïssa, Escòcia o Alemanya".