ERC aposta per un front comú de candidatures diferenciades després de conèixer que la llista unitària no està entre les opcions de la CUP

El portaveu d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha destacat després de conèixer les quatre possibilitats que planteja la CUP en què no hi és la llista unitària que cal treballar en la creació d'un front comú des de candidatures diferenciades: “Davant la impossibilitat de formar una llista realment unitària, caldrà buscar la coordinació des de candidatures diferenciades”, ha afirmat Sabrià, que ha recordat que el partit republicà sempre ha defensat formar una candidatura unitària d'ampli espectre que vagi des del PDECat i Demòcrates fins a la CUP i Esquerra Republicana.

"Nosaltres hem apostat per aquesta llista de totes les forces sobiranistes perquè creiem que cal una resposta contundent a l'embat de l'Estat, però sembla que no és possible perquè no totes les parts ho volen", ha destacat Sabrià. El portaveu republicà considera que, davant la impossibilitat d’un acord per incloure la CUP i PDECat en una mateixa llista, només queda l'opció de fer el front comú programàtic. “Com ja havíem anunciat, creiem que la fórmula de Junts pel Sí ha quedat petita i, per tant, si no hi ha la possibilitat d'incorporar la CUP, la millor opció és la coordinació des de llistes diferenciades”, ha comentat. Sabrià ha destacat, però, que aquest front comú “serà absolutament coordinat” i comptarà amb “punts programàtics compartits que facin ben visible el front de defensa de les institucions, l'amnistia dels empresonats i la República”.

De tota manera, el portaveu d’Esquerra ha anunciat que el partit “treballarà per ampliar la candidatura i obrir-la tant com es pugui” com ha fet sempre els darrers anys. “Ara el més important és seguir sumant des de la diversitat per aconseguir guanyar les eleccions del 21D i derrotar l'Estat a les urnes”, ha sentenciat Sabrià.

La CUP desmenteix les declaracions de Sabrià

D'altra banda, la CUP ha difós un comunicat en què desmenteix les declaracions de Sabrià que els responsabilitza de tancar la porta a la llista unitària. Els cupaires diuen que "totes les opcions van ser explorades, fins i tot, una llista unitària". Asseguren que van proposar un preacord a ERC per registrar una coalició avui, amb la intenció que la militància ho pogués votar diumenge en assemblea. Segons el comunicat, ERC va descartar aquesta opció i els van exigir una resposta immediata, sense haver passat per assemblea.