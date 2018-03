Sabrià: “El govern legítim li correspondria a Junqueras, però arribarem a un acord”

ERC ha deixat ben clar avui que el líder del seu partit, Oriol Junqueras, empresonat a Estremera, seria el candidat del Govern legítim a la presidència de la Generalitat després que Carles Puigdemont fes ahir un pas al costat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha advertit de manera inesperada que la proposta de Jordi Sànchez és de Junts per Catalunya (JxCat) i no està acordada entre tots els partits independentistes. "Puigdemont trenca la línia del govern legítim proposant Jordi Sànchez com a candidat", ha etzibat Sabrià.

Aquestes paraules posen de manifest que l'acord per la governabilitat, que s'albirava proper, està més lluny del que semblava a principis d'aquesta setmana. "És la proposta de Junts per Catalunya; no tenim l'acord tancat", ha assegurat Sabrià, que ha insistit que "no li consta" que estigui "tancat a tres bandes" que sigui l'expresident de l'ANC l'alternativa a Puigdemont. Tot i això, Puigdemont ha insistit que li correspon a Junts per Catalunya designar el candidat com a força guanyadora de les eleccions i que no preveu cap altra opció que que sigui Sànchez el presidenciable.

Sabrià ha reconegut que queden "uns serrells" per tancar l'acord de govern, relacionats amb l'assumpció de les conselleries i el full de ruta, però s'ha mostrat convençut que s'acabaran tancant en els pròxims dies. De fet, ha insistit que seran capaços de trobar l'"encaix" entre l'estructura de Brussel·les, que ha defensat que ha de fer "funcions importants", i el govern efectiu que hi hagi a Catalunya. "Trobarem l'encaix perquè cadascú pugui fer la seva funció, el president Puigdemont des de Bèlgica i el futur president autonòmic des de Catalunya", ha anotat.

El PDECat es mostra "encantat" amb Sànchez i demana "generositat" a ERC

Per la seva banda, la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, ha dit que el partit està "encantat" que sigui Jordi Sànchez el candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, recordant que el PDECat és part del grup parlamentari i que per tant han avalat la decisió. Pascal no s'ha volgut pronunciar sobre la proposta d'ERC de situar Oriol Junqueras com a presidenciable i ha demanat "generositat" als republicans.

"No ens trobarem en la batalla de noms", ha assegurat Pascal, instant ERC a fer les seves propostes a la taula de negociació i no públicament.