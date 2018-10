ERC demana "menys testosterona" a JxCat i aposta per una "gran taula política" amb els actors del 3-O

ERC demana reconduir la crisi amb JxCat però no s'estalvia retrets per la imatge donada al Parlament la setmana passada. En roda de premsa aquest dilluns, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha reclamat "menys testosterona" i "menys missatges buits" després del xoc amb JxCat per la suspensió dels diputats processats. En un missatge enverinat als seus socis de Govern, Vilalta ha demanat "menys lluites fratricides i desgast als companys de viatge" que "no ajuden en res": "Cal més intel·ligència col·lectiva i més parlar d'estratègia que ens faci guanyar".

Vilalta ha subratllat la necessitat de recuperar la "unitat d'acció" i ha explicat que s'han intensificat els contactes els últims dies amb la formació liderada per Carles Puigdemont per "traçar una estratègia conjunta de manera immediata". "Amb imatges de desgavell no anem enlloc", ha opinat la portaveu republicana, que ha anunciat la voluntat del partit de constituir una "gran taula política" amb tots els actors que van sortir al carrer el 3 d'octubre de l'any passat en l'aturada de país posterior al referèndum.

La dirigent d'ERC ha especificat que en primer terme cal arribar a un acord amb JxCat per establir una estratègia unitària de Govern per arribar a la independència. Després "obrir-la i compartir-la" amb la resta d'actors que van prendre part en el 3-O, com la CUP, els comuns i entitats civils com l'ANC i Òmnium. Precisament Vilalta s'ha referit a l'ultimàtum de l'organització presidida per Elisenda Paluzie, i ha considerat que aquestes amenaces "no ajuden".

La suspensió dels diputats

Preguntada amb insistència per la reunió de la mesa que s'ha de celebrar aquesta tarda per abordar el sistema de vot dels diputats processats per rebel·lió, Vilalta s'ha limitat a defensar que ERC vol que es garanteixin els drets dels diputats, les majories parlamentàries i l'efectivitat dels vots. Precisament aquest últim punt és el que pot quedar en entredit amb la fórmula amb què JxCat vol garantir la participació dels seus diputats, la qual el PSC ja ha amenaçat d'impugnar al Tribunal Constitucional si tira endavant. Vilalta ha assegurat que amb una "interpretació àmplia i generosa" dels acords assolits amb JxCat la setmana passada al Parlament es compleixen tots els requisits, i no ha volgut "avançar esdeveniments" en cas que arribin impugnacions.

La intenció del PSC de continuar judicialitzant la cambra catalana no ha agradat a la portaveu republicana, que ha admès que "no ajuda en el camí del diàleg" amb el govern de Pedro Sánchez. Amb tot, Vilalta ha indicat que la prioritat d'ERC és aprofundir en la negociació amb l'Estat, però ha demanat "fets i moviments més enllà de les paraules". En aquest sentit, i sobre el possible suport d'ERC als pressupostos de Sánchez, Vilalta ha afirmat que és "poc creïble" parlar dels comptes si no hi ha "moviments".

En relació amb la proposta d'Ada Colau de fer un triple pacte amb PDECat, ERC i el PSC per aprovar els pressupostos de l'Estat, de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, Vilalta ha assenyalat que "d'entrada no té gaire sentit la proposta sense entrar en el contingut, la lletra petita i els números". "No té gaire sentit fer veure que ens trobem en una situació de normalitat", ha afegit. La dirigent republicana ha considerat que era una proposta més "de cara a la galeria que real", per bé que ha apuntat que ERC està disposada a parlar de "tot amb tothom".