ERC intenta blindar els seus encausats i els deixa fora del Govern

Ni Oriol Junqueras, ni Carles Mundó, ni Antoni Comín, ni Meritxell Serret, ni Dolors Bassa, ni Raül Romeva ni tampoc Marta Rovira. Segons ha pogut saber l'ARA, ERC no situarà cap dels investigats per l'1 d'octubre al Govern. Una decisió madurada des de fa setmanes i que han pres de forma conjunta el president i la secretària general del partit.

La majoria dels noms havien quedat descartats o bé per decisió personal -Mundó i Bassa ho tenien clar des del principi- o bé decisió del partit -Comín i Serret volien repetir, però la direcció no contemplava que els consellers no poguessin exercir des de Catalunya-. Malgrat que en campanya, ERC situava Junqueras com a presidenciable, la situació de presó incondicional i el fet que estigui a punt de quedar inhabilitat va fer que ell mateix es descartés.

Els únics noms que s'havien mantingut sobre la taula eren els de Romeva, que hauria repetit a la conselleria d'Exteriors, i Rovira, que hauria substituït Junqueras com a vicepresidenta de la Generalitat. Segons diverses fonts consultades, el conseller d'Exteriors se sentia fort per seguir exercint el càrrec, però finament ha acceptat que l'estratègia dels republicans passa per situar cares noves a l'executiu. Consellers que no estiguin en llibertat vigilada i tinguin les mans lliures per prendre decisions, que en cap cas es preveuen en l'àmbit de la desobediència.

Davant l'imminent obertura de les actes de processament -el jutge Pablo Llarena ha citat molts dels investigats divendres que ve-, la decisió dels republicans també intenta protegir els seus encausats. Des del partit s'ha criticat en nombroses ocasions la "politització de la justícia" i l'arbitrarietat de les decisions de Llarena. Les consultes amb els advocats han estat constants les darreres setmanes i s'ha decidit no posar en risc els investigats, davant la possibilitat que el jutge pogués interpretar que la presència al Govern podria ser símptoma d'una possible reiteració delictiva.

Els únics consellers que repetiran en el futur executiu seran probablement Jordi Turull, que fins avui és el màxim candidat a presidir la Generalitat, i Josep Rull, que tornarà a ser el conseller de Territori. La idea de "restablir el Govern legítim" fa temps que va passar a la història i, ara, l'acord entre JxCat i ERC marca la necessitat de formar Govern quant abans millor per acabar amb l'aplicació de l'article 155 per part de l'Estat.

Sense Rovira i amb Aragonès

Amb Junqueras empresonat, Marta Rovira és la màxima dirigent d'Esquerra. Des del primer moment havia estat reticent a ocupar un càrrec a l'executiu, però no han estat poques les veus que dins el partit li han demanat que fes un pas endavant. De fet, a l'inici de la campanya electoral pel 21-D, ERC la va presentar com la candidata de facto a la presidència del Govern. La decisió de convertir-se en vicepresidenta ha estat en les seves mans fins al darrer minut i ella ha acabat descartant aquesta opció.

Segons fonts consultades, ha basat la decisió tant en la causa judicial contra ella com en la necessitat de cohesionar un partit que ha quedat escapçat per les decisions judicials -el número 1 a la presó i, amb els números 2 i 3, imputats per rebel·lió- i que necessita tornar a agafar múscul de cara a les properes eleccions municipals. La conferència nacional que preveu fixar el nou full de ruta del partit també és un dels elements capitals en aquesta estratègia.

Així doncs, no repetirà cap conseller d'Esquerra, que quan es formi el nou govern -previsiblement la setmana que ve si abans Carles Puigdemont i Antoni Comín renuncien als seus escons- tornarà a encapçalar les conselleries d'Economia, Justícia, Benestar Social i Treball, Salut, Agricultura, Exteriors, a les que se sumarà la d'Ensenyament. Sense Junqueras ni Rovira al Govern, guanyarà pes a l'executiu l'actual secretari d'Economia, Pere Aragonès, que es convertirà en conseller d'Economia i, segons algunes fonts, podria ser el proper vicepresident de l'executiu. Una decisió, però, que fonts de la direcció asseguren que encara no està presa.

L'objectiu a curt i mig termini d'ERC a la Generalitat serà el d'eixamplar la base social partidària de la República prioritzant les polítiques socials. Els republicans porten pressionant des de fa setmanes perquè s'acceleri la formació del Govern amb la independència com a aspiració, però reconeixent les limitacions actuals: no hi ha ni la majoria social necessària ni la Generalitat té els instruments adients per tirar pel dret.