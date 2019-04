ERC assegura que no negociarà amb el PSOE si l'Estat no allibera abans els presos polítics i acaba amb la repressió

Al matí era Gabriel Rufián, número 2 d'ERC el 28-A, qui anunciava que presentarien una "llei de llibertat" al Congrés, que acabi amb la causa judicial contra l'independentisme. A la tarda, ha sigut Carolina Telechea, número 3, la que ha anat un pas més enllà: "Només parlarem si tots els nostres tornen a casa. Només negociarem si no hi ha judicis contra l'independentisme". Des de la Plana de l'Om, a Manresa, Telechea ha retret al PSOE que s'aixequés de la taula de negociació per "por" a la reacció dels seus barons i de la dreta. "No acceptarem les seves lliçons", ha exclamat, i ha garantit que si finalment es donen les condicions per establir una negociació "només" acceptaran un referèndum com a solució política.

La contundència de Telechea contrasta amb l'absència de línies vermelles en el discurs dels republicans en campanya. En una carta a la militància, dijous passat, el president del partit i cap de llista, Oriol Junqueras, va apuntar que "ningú hauria de cometre l'error de fixar línies vermelles" al PSOE perquè es podrien convertir en un "xec en blanc" per a un tripartit de dreta a la Moncloa. En una entrevista recent a l'ARA, Rufián afegia que no hi havia d'haver "condicions 'sine qua non' per a la investidura de Pedro Sánchez", sinó per mantenir-lo a la Moncloa.

I ha sigut la bandera del diàleg la que els republicans no han deixat d'onejar des que va començar la campanya electoral. Aquest dilluns davant l'antiga presó Model de Barcelona, Rufián també havia opinat que no es podia negociar "amb presos sobre la taula" i Telechea ha continuat tenyint de vermell alguna de les línies que ERC diu que no posarà després del 28 d'abril.