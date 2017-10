ERC anuncia que "participarà" en el 21-D però no aclareix si s'hi presentarà

ERC "participarà" en les eleccions del 21-D però no ha volgut aclarir si hi presentarà candidatura. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, s'ha limitat a considerar "un parany" els comicis convocats pel govern espanyol, però ha recordat tot seguit que l'independentisme sempre ha vist "les urnes com una oportunitat". "Trobarem la manera de participar en el 21-D, ja sigui presentant-nos-hi o no", ha insistit. Segons ell, Carles Puigdemont és "avui" el president de la República malgrat els cessaments decretats per la via de l'article 155 de la Constitució, i és moment de "defensar la República", sense explicar si això significa desobeir l'aplicació del 155. El PDECat, soci de govern d'ERC, no ha tingut problemes a reconèixer que sí que es presentaran a les eleccions en boca de la seva coordinadora general, Marta Pascal.

"Amb unitat republciana, amb l'acord de tots aquells que defensem la República, hem de ser capaços de convertir-ho [el 21-D] en una oportunitat", ha insistit Sabrià durant la roda de premsa posterior a l'executiva d'Esquerra, que ha estat presidida pel líder del partit, Oriol Junqueras. De fet, Junqueras ja va avisar en un article publicat aquest diumenge a 'El Punt Avui' que en els pròxims dies es prendrien decisions que "no sempre serien fàcils d'entendre". El vicepresident del Govern -cessat per Rajoy divendres passat- també participarà aquest dilluns en la reunió del grup parlamentari de JxSí.

ERC va amenaçar dijous passat d'abandonar immediatament el Govern si el president, Carles Puigdemont, convocava eleccions abans de la DUI (i del 155). Ara, però, rebutja que les eleccions del 21-D puguin ser comparables a aquelles, que alguns dirigents de la formació van considerar com una "alta traïció" al referèndum. "És una comparació entre naps i cols. No té res a veure la convocatòria d'unes eleccions autonòmiques en un marc autonòmic, que unes de convocades després de la declaració d'independència i del 155", ha assenyalat.

El discurs dels republicans pivota a "defensar la República" però, alhora, convertir en una "oportunitat" les eleccions del 21-D. Internament són pocs els que dubten que ERC presentarà candidatura, segons fonts consultades per l'ARA, però Sabrià ha indicat que aquesta decisió encara no està presa. De fet, ha anunciat l'obertura d'una ronda de contactes amb la resta de partits i entitats que defensen la República per prendre una decisió col·lectiva. Si ERC es vol presentar en coalició al 21-D ho haurà de fer abans del 7 de novembre. Si es presenta en solitari, tindrà deu dies més.

Malgrat que no ha reconegut la legitimitat de l'aplicació del 155, el portaveu dels republicans ha reconegut que la República Catalana és "fràgil" i que són conscients de la dificultat que tindrà la implementació del mandat del Parlament. Pel que fa a la manca d'iniciativa del Govern des de la proclamació de la independència, Sabrià s'ha limitat a dir que "el 155 és molt agressiu cap al Govern", sense entrar a valorar l'acatament dels cessaments per part dels alts càrrecs.

Denúncia per rebel·lió

Pel que fa a la denúncia per rebel·lió que aquest mateix dilluns ha presentat el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, contra Puigdemont i la resta de consellers així com contra els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, Sabrià ha afirmat que es tracta "d'una nova manipulació". "És una querella dictada pel govern espanyol, l'enèsima vergonya del que passa en l'àmbit judicial", ha afegit. "Segons els experts, no té cap base", ha conclòs.