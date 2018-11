ERC es manté ferma en el 'no' als pressupostos de l'Estat malgrat la petició dels comuns

La Fiscalia va confirmar divendres l'acusació de rebel·lió contra els responsables de l'1-O i el PSOE ha descartat negociar un referèndum sobre la independència. No s'han complert, doncs, les dues condicions que exigia l'independentisme per dialogar sobre els comptes de l'Estat i, malgrat la petició que han llançat aquest dilluns els comuns, ERC es manté ferma en el 'no' als pressupostos generals de l'Estat. "Havíem sigut molt clars amb els gestos. A dia d'avui és un 'no' claríssim", ha explicat aquest dilluns en roda de premsa el president del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià.

Catalunya en Comú-Podem ha avisat que sense els pressupostos estatals es faria més difícil acordar els catalans, perquè es renunciaria a 2.200 milions d'euros en ingressos. "El que està passant és d'extrema gravetat. No ens replantejarem la posició segons el que diguin els comuns", ha insistit Sabrià. També ha explicat que la Generalitat està preparant uns "bons pressupostos" perquè "sigui difícil" que els comuns hi puguin votar en contra. Sabrià no ha descartat tampoc el vot favorable de la CUP o del PSC, tot i que no és gaire optimista respecte al suport dels socialistes.

Com va explicar l'ARA aquest cap de setmana, el Govern presentarà els pressupostos del 2019 al desembre i els començarà a tramitar al Parlament sense tenir-ne l'aprovació garantida. De fet, les negociacions encara no han començat, ni amb els comuns ni amb cap altra formació parlamentària, i l'executiu està pendent dels possibles canvis en els objectius de dèficit per a l'any que ve i també en les previsions de creixement que afecten directament la capacitat de despesa.

L'estratègia unitària de l'independentisme

El judici contra els divuit acusats pel Tribunal Suprem en el marc de la causa contra l'1-O començarà al principi del 2019, però ERC considera que no hi haurà sorpreses perquè "la sentència ja està dictada". "Només els queda vestir aquesta farsa i castigar i generar patiment a les famílies de persones que formaven part del Govern, del Parlament i de les entitats socials", ha opinat Sabrià.

El líder d'Esquerra al Parlament ha subratllat, amb tot, que el judici significarà "la gran derrota del règim del 78". "L'estat espanyol ens diu que no l'importa destruir el seu propi estat de dret a canvi de la unitat d'Espanya. I en aquest punt no hi ha diferència entre el PP i el PSOE", ha lamentat. Precisament al voltant d'aquest judici ERC considera que es poden tornar a generar els consensos de l'independentisme, que fa mesos que va a la deriva. "És un molt bon senyal que tots estiguem dient que volem una estratègia comuna", ha destacat Sabrià.