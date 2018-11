Els comuns avisen Torra que el 'no' als pressupostos de Sánchez "dificulta" el seu suport als de la Generalitat

Catalunya en Comú "difícilment" aprovarà els pressupostos de la Generalitat si les forces independentistes no donen llum verda abans als de Pedro Sánchez. Malgrat no voler "supeditar" els uns als altres, el portaveu dels comuns, Joan Mena, ha assegurat que seria "molt complicat" fer uns pressupostos "socials i progressistes" i "a l'altura dels catalans si no s'aprova que 2.200 milions d'euros arribin a Catalunya". Així, en roda de premsa aquest dilluns, Mena ha demanat al PDECat i ERC que desvinculessin la negociació pressupostària de la situació dels presos –després que Quim Torra digués que l'independentisme no els aprovaria– i, alhora, ha instat Pere Aragonès a presentar els de la Generalitat.

Tot i voler separar els pressupostos estatals de la situació dels presos, Mena s'ha preguntat de quina manera una pròrroga dels comptes del PP i Cs podria ajudar a alliberar els líders independentistes. En canvi, interpel·lat per com podria influir el 'sí' als pressupostos de Sánchez en la qüestió judicial, ha assenyalat que aprovar els comptes del PSOE significaria "treballar en pro del diàleg, facilitar acords polítics que provoquin la sortida de les presons i una sentència absolutòria".

Així, el portaveu de Catalunya en Comú ha defensat que els pressupostos generals de l'Estat són el "principi d'un nou model de convivència territorial a l'Estat i a Catalunya". "Qui fa bandera de com pitjor, millor, fa pagar a la ciutadania les decisions d'una justícia cega", ha afegit Mena, que ha assegurat que aprovar aquests comptes suposa "enterrar l'herència de Rajoy". Els comuns demostraran la implicació amb els pressupostos de Sánchez amb una ruta pel país en la qual explicaran els principals avantatges que suposen per a Catalunya, i començaran aquest diumenge a Nou Barris amb un acte amb la presència d'Ada Colau, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, Lucía Martín i Jéssica Albiach.

Arran de la possibilitat que els pressupostos espanyols no tirin endavant per la falta de suport de les forces independentistes, Mena s'ha alineat amb Iglesias i ha assegurat que probablement s'estarà "més a prop" d'un avançament electoral. "La facultat de convocar eleccions la té el president espanyol", ha puntualitzat el portaveu dels comuns.

Cs a Altsasu: "Un esglaó més en l'escala incendiària"

En la roda de premsa, Mena també ha carregat contra el president de Cs, Albert Rivera, per l'acte d'aquest diumenge a Altsasu, i l'ha situat en "l'escenari de la crispació que vol liderar". "És un esglaó més en la seva escala incendiària", ha apuntat el també diputat d'En Comú Podem al Congrés, que ha qualificat Rivera de "bomber piròman" perquè "carrega llaunes de benzina i escampa la seva crispació". Mena ha lamentat que estengui la motivació que va portar Cs a néixer a Catalunya i atiï "el conflicte i la confrontació" en altres territoris de l'estat espanyol.