El referèndum d'autodeterminació no serà l'únic que ERC defensi al Congrés dels Diputats. Els republicans doblen l'aposta i aquest divendres han anunciat que també reclamaran que se'n celebri un sobre la monarquia. El número 2 de la candidatura a les generals, Gabriel Rufián, ha explicat que si bé la consulta sobre la independència ha de venir impulsada per les forces independentistes, la que pregunti entre monarquia o república ha de pivotar en la candidatura d'Unides Podem.

"Per a canviar les coses es necessiten enormes pactes que comporten enormes contradiccions, però també enormes victòries", ha subratllat durant un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Europa. El diàleg és, doncs, l'arma que esgrimeixen els republicans per aconseguir que l'Estat accepti consultar la seva ciutadania. "Diàleg, diàleg i diàleg", ha insistit, tot apuntant a una taula de partits on estiguin representades totes les ideologies i formacions polítiques, des dels independentistes a les unionistes.

Serà precisament en aquesta taula de diàleg on Rufián considera que s'haurien de vehicular les negociacions per impulsar aquests dos referèndums.

651x366 ERC es compromet a defensar dos referèndums: un sobre l'autodeterminació i l'altre sobre la monarquia / ALEIX MOLDES ERC es compromet a defensar dos referèndums: un sobre l'autodeterminació i l'altre sobre la monarquia / ALEIX MOLDES

Precisament aquest divendres fa 88 anys de les eleccions municipals que van provocar la caiguda de la monarquia d'Alfons XIII i la implantació a l'estat espanyol de la Segona República. Les joventuts d'ERC ho han commemorat davant l'edifici de la Capitania General de Barcelona. Una imatge del rei ha acabat servint de cartell de campanya quan li han tapat la cara amb el missatge 'Va de República', una variant del 'Va de Llibertat' amb què els republicans enfoquen la campanya.

"L'independentisme no pot permetre que guanyi un partit monàrquic com el PSC, que són aquells que legitimen que persones com l'Oriol Junqueras estiguin empresonades i no es puguin presentar a les eleccions amb llibertat", ha censurat Marta Rosique, candidata del Jovent Republicà i número 7 d'ERC.

Negociació amb el PSOE

Ja ho va fer aquest dijous el president del partit i cap de llista al 28-A, Oriol Junqueras, a través d'una carta a la militància i aquest divendres hi ha insistit el vicepresident del Govern, Pere Aragonès: no hi haurà línies vermelles per negociar amb el PSOE perquè suposaria posar "una catifa vermella" a un govern de PP, Cs i Vox."ERC no pot ser la responsable de l'arribada de Pablo Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal" a la Moncloa, ha afegit Rufián.

Incident del PP a la UAB

Rufián ha condemnat l'intent de boicot aquest dijous d' un acte del PP a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). "No podem fer cap altra cosa que condemnar aquests actes. El PP ha de poder exposar les seves idees de forma normal i civilitzada". El número 2 de la candidatura dels republicans ha lamentat, però, que quan les imatges es viuen a la inversa, no reben el mateix suport. "Per què quan els hi passa a uns hi ha molt de soroll i quan ens passa a nosaltres no?", s'ha preguntat.