ERC vol un pla B que eviti el bloqueig de la legislatura

Davant el dilema de Carles Puigdemont, quina és l’alternativa de Junts per Catalunya i Esquerra si el president legítim no pot ser investit? De moment, totes dues formacions insisteixen que treballen perquè Puigdemont recuperi les funcions que el 155 de Mariano Rajoy li va manllevar. Però comença a fer forat, sobretot a Esquerra, la possibilitat que calgui proposar una altra persona en cas que la investidura telemàtica sigui inviable. I més tenint en compte que fonts de JxCat s’inclinen perquè Puigdemont no torni si ha d’acabar a la presó, d’on el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, fa dos mesos que espera que el posin en llibertat. De fet, fonts d’ERC opinen que l’opció de Junqueras és la lògica si Puigdemont no pot ser investit, perquè ell era el número 2 de l’executiu. I si Junqueras sortís d’Estremera estaria en condicions d’exercir el càrrec amb certa normalitat.

Ahir, el portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va tornar a apuntar el nom del líder republicà com a pla B. “[Junqueras] és el vicepresident i per a nosaltres el més semblant, si Puigdemont no pot tornar, a restituir el Govern legítim és fer el vicepresident president, és de sentit comú”. I, tot seguit, va afegir que Catalunya “no pot tenir un president per Skype”.

El punt de vista de Rufián és compartit dins d’Esquerra. No tant perquè Junqueras hagi de ser president, sinó per intentar deixar clar que cal una alternativa a Puigdemont si la seva investidura és impossible. En públic, però, continuen compromesos amb la via Puigdemont.Ahir, la també diputada republicana a la cambra baixa Ester Capella va assegurar que, de moment, “només existeix un pla A”:“La integritat del resultat electoral no s’ha de modificar per qüestions alienes al vot emès democràticament per la ciutadania”.

Tanmateix, a les files d’ERC veuen poc viable fer una lectura forçada del reglament del Parlament per investir Puigdemont a distància. El debat sobre aquesta opció continua “perquè encara hi ha temps”, apunta un diputat electe del 21-D.

Cares noves

Si no s’investeix Puigdemont, probablement el nou president hagi de ser un altre candidat de JxCat, admeten fonts d’Esquerra. Però perquè això sigui possible caldrà un canvi d’opinió profund a JxCat.

Inevitablement, la macrocausa judicial contra el Procés està molt vinculada al camí que acabin seguint els dirigents independentistes. Veus de l’òrbita d’ERC apunten que, a més del president, pot ser necessari renovar altres cares al Govern. Si els investigats renuncien a ocupar càrrecs executius, podrien demostrar als jutges que no hi ha risc de reiteració delictiva i que la seva tornada a casa no provocarà cap “explosió violenta”.