Echenique remarca que cap bandera pot amagar els problemes socials de Catalunya

El secretari d'organització de Podem i cap de llista per Saragossa el 28-A, Pablo Echenique, ha afirmat avui que les problemàtiques socials no les tapa cap bandera. "Després d'una dècada d'enfrontaments entre el govern espanyol i el català i de governs de JxCat i ERC, els catalans segueixen tenint problemes de primer ordre, com l'increment més gran del preu del lloguer de tot l'Estat, que fa que els joves hagin de dedicar un 65% dels seus ingressos a l'habitatge; i davant d'això tant és si és la rojigualda, la republicana o l'estelada la bandera amb què més s'identifiquen", ha afirmat Echenique en un acte que Podem ha celebrat avui a Barberà del Vallès per a la seva militància.

"Quan un jove no pot pagar el lloguer que li demanen o ha de pagar les taxes universitàries més altes a la comunitat autònoma amb més barracons –un miler, la mateixa xifra de l'any passat–, tant hi fa quina bandera li desperta més sentiments", ha afegit Echenique, que ha deixat clar que Podem vol posar "les qüestions que afecten el dia a dia de la gent al centre del debat".

"És cert que Espanya viu una crisi territorial, però també social, i em molesta molt que uns i altres utilitzin la primera crisi per evitar parlar de la segona, perquè nosaltres volem que es parli de l'atur o de les pensions", ha criticat Echenique, que ha reclamat deixar de parlar de banderes i parlar dels articles 27 i 47 de la Constitució per garantir l'accés a l'ensenyament o a un habitatge digne. "Catalunya està al nivell de Laos o el Perú en inversió educativa", ha sentenciat davant del mig miler de persones que s'han aplegat aquest migdia a la ciutat vallesana.

"Nosaltres no ordenarem mai fotre pals a gent pacífica que vota"

"Els partits que diuen que defensen la Constitució només se saben el 155 i porten una dècada empenyent Catalunya fora d'Espanya fotent pals a gent que simplement volia votar", ha criticat Echenique, que ha assenyalat que quan ells governin "els policies i els guàrdies civils tindran millors sous, però no se'ls ordenarà mai més que fotin pals a gent pacífica". "Que investiguin els que trenquen de veritat Espanya, que són els corruptes i els defraudadors", ha apuntat el secretari d'organització del partit lila.

Echenique ha defensat el caràcter plurinacional de l'Estat i el dret a decidir de Catalunya, tot i que ha demanat als partits independentistes que no presentin "fulls de ruta unilaterals amb promeses que no podran complir". Echenique, després de remarcar que mai donaran suport al 155, també s'ha referit als presos polítics per denunciar un cop més el seu empresonament. "És una vergonya que hi hagi líders polítics, amb qui tenim diferències notables, que segueixin a la presó sense que hi hagi sentència", ha criticat el candidat de Saragossa, que ho ha qualificat d'"anomalia democràtica".

Abans, Noelia Bail, secretària general de Podem Catalunya i cap de llista al Senat, ha afirmat en la mateixa línia que "Podem és la garantia que no es torni a aplicar el 155 i que es reobri el debat sobre el model territorial o la monarquia". Ismael Cortés, cap de llista de Tarragona, en la mateixa línia que Echenique, ha opinat que "en aquestes eleccions no ens juguem la independència ni la unitat d'Espanya, sinó la possibilitat de fer un govern de canvi". "Nosaltres, quan parlem de pàtria, parlem de millorar el servei públic per construir un món més just; que no ens enganyin amb draps de colors", ha etzibat el dirigent de Podem.

Podem s'aferra als indecisos per remuntar el vol

Echenique ha ressaltat l'alt percentatge d'indecisos per buscar la remuntada. "Quatre de cada deu ciutadans encara no saben qui votar, i el mateix percentatge ho decidirà el mateix cap de setmana, i per tant les enquestes s'han de prendre amb cautela perquè és molt difícil fer prediccions". Asens, per la seva banda, ha subratllat que els sondejos els atorguen un 5% més d'intenció de vot, cosa que a parer seu posa de relleu que hi ha "temps per reaccionar".

Echenique s'ha felicitat que Pedro Sánchez hagi rectificat finalment gràcies a la pressió dels treballadors públics i assisteixi als dos debats televisius, que segons ell poden tenir un factor clau perquè Podem capgiri unes enquestes que apunten a un fort retrocés per a la confluència. "Si governem instaurarem per campanya dos debats, un dels quals serà sempre a la televisió pública". "La gent no pot votar intoxicada com va passar el 2016", ha denunciat en al·lusió a la guerra bruta que va vincular Podem amb el finançament del govern veneçolà.