Millo no descarta que es mantingui la intervenció econòmica de la Generalitat malgrat la formació d'un nou govern

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat aquest dijous a Catalunya Ràdio que l'article 155 es deixarà d'aplicar "el dia que es constitueixi el nou govern de la Generalitat". Ara bé, el popular ha recordat que la intervenció econòmica de les finances de la Generalitat "és una mesura que es va prendre abans del 155: dependrà de si el ministeri considera que han desaparegut les raons que van motivar la decisió".

"L'article 155 tenia una finalitat molt clara, que era restaurar la legalitat, defensar els drets de tots els catalans i protegir l'autonomia de Catalunya", ha assegurat: "Les institucions estaven segrestades per uns senyors amb interessos partidistes que trencaven la legalitat. El govern que va fer tot això no actuava com un govern democràtic". Per al delegat del govern espanyol, doncs, "l'Estat ha demostrat que quan algú ataca, es defensa".

Sobre les declaracions de Fernando Martínez-Maillo, que ahir va dir que intentarà de "totes les maneres" que Carles Puigdemont no pogui ser investit a distància, Millo ha considerat que "és absurd que algú pretengui ser president de Catalunya sense ser-hi: és una qüestió de valors, de principis, de democràcia".

Millo ha assegurat que espera no haver d'anar a unes segones eleccions: "Catalunya necessita estabilitat, tranquil·litat". Per aquest motiu, considera "imprescindible que els grups parlamentaris s'asseguin a parlar": "Això no es pot fer des de la lògica de la confrontació permanent". Amb tot, no ha aclarit quins gestos hauria de fer el govern espanyol per afavorir l'entesa.

Pel que fa als resultats electorals del PP, Millo creu que Ciutadans ha concentrat el vot útil i ha assegurat que el PP "intentarà buscar una fórmula" que li permeti tenir grup parlamentari propi, tot i que encara no ha parlat amb Ciutadans.