Escrivá i Díaz: el xoc de trens del nou govern?

El PSOE i Unides Podem s’han compromès a aconseguir que el govern funcioni, que no hi hagi friccions -almenys en públic- entre els diferents membres de l’executiu de coalició, i evitar que la legislatura acabi abans de temps. La voluntat d’entesa i els esforços per entendre’s de les dues parts són evidents. Però també són evidents les divergències i els plantejaments dels dos partits en algunes matèries clau, com les pensions o la reforma laboral. Les primeres friccions podrien sorgir entre la ministra de Treball i diputada de Podem, Yolanda Díaz, i el titular de Seguretat Social i expresident de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), José Luis Escrivá.

Abans de ser nomenats ministres, Díaz i Escrivá defensaven receptes molt diferents en matèria econòmica. Les pensions suposaran un dels cavalls de batalla de la legislatura: és una de les qüestions més rellevants políticament i econòmicament i els dos ministres tenen punts de vista divergents. Mentre que Escrivá, des de l’Airef, defensava l’augment de l’edat real de jubilació com un dels punts clau per fer sostenible el sistema, Díaz i Unides Podem estan en contra d’augmentar-la.

El nou ministre de Seguretat Social va deixar clar el dia que va assumir el càrrec que la prioritat és posar fi al dèficit del sistema: “El nostre objectiu és reforçar la solvència i la suficiència del sistema de pensions i donar certesa. Garantirem l’actualització de les pensions d’acord amb l’IPC, però la nostra proposta també vol tancar de forma ràpida i efectiva el dèficit de la Seguretat Social”.

Yolanda Díaz, en la primera entrevista que va oferir com a ministra, a la Sexta, va tirar pilotes fora quan li van preguntar per la seva proposta de pensions. “Afortunadament, aquest govern és plural”, va dir. Podem també s’oposa a caminar a cap a un sistema mixt entre pensions públiques i privades, mentre que Escrivá no ha descartat mai aquesta possibilitat.

El PSOE, a més, defensa que les pensions privades poden ser complementàries a les públiques, sobretot de cara al futur, quan el més probable és que la quantitat de les pensions disminueixi. “A l’acord programàtic no es parla enlloc de plans de pensions privats”, puntualitzava la ministra de Treball a la mateixa entrevista, deixant clar que Podem no vol ni sentir parlar de plans de pensions que no siguin públics.

Derogació de la reforma laboral

La reforma laboral també serà un dels punts més delicats. Mentre que Díaz i Unides Podem sempre han reclamat la derogació total, sense matisos, de la reforma laboral del 2012 que va impulsar el PP, Escrivá, des de l’Airef, sempre s’ha mostrat prudent. El PSOE, de fet, no parla de derogació “total” de la reforma laboral, sinó de derogar “els aspectes més lesius” de la norma. L’acord programàtic entre els dos partits és ambigu i parla de derogació sense especificar si és total o parcial.

“Ens devem a l’acord que hem signat. Som gent seriosa i complirem amb el que hem signat”, va subratllar Díaz a la Sexta. És el compromís de Podem de no protagonitzar topades amb el PSOE, però alhora també és un advertiment als seus socis de govern: el partit de Pablo Iglesias no deixarà que els socialistes vagin més enllà del que hi ha a l’acord programàtic.