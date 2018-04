Espadaler veu en l'alliberament de Puigdemont una "oportunitat" per "revisar" la presó preventiva dels independentistes

El líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, creu que la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat Carles Puigdemont "és una oportunitat per revisar la duresa de les mesures i d’algunes acusacions que s’han fet en l’àmbit judicial en tota la qüestió del procés". Així ho ha afirmat aquest divendres després que a finals de març ja demanés "reconsiderar" la presó preventiva imposada als líders independentistes, la qual va qualificar d'"exagerada, sobredimensionada i desproporcionada".

En declaracions aquest matí després d'una reunió del comitè directiu d’Units per Avançar -la formació hereva d'Unió-, el també exconseller d'Interior ha refermat el seu respecte per les decisions judicials, però ha tornat expressat el seu desacord amb les mesures cautelars dictades tant per l'Audiència Nacional com pel Tribunal Suprem, i ha afegit: "Hem assistit amb dolor com des del govern Rajoy s’ha delegat en la Justícia i com des del independentisme s’ha delegat en el carrer. Necessiten per tant un govern a Catalunya i també que el govern Rajoy recuperi la política".

De fet, ha assenyalat que la llibertat de Puigdemont també és "una oportunitat per a Cs i per al govern de Mariano Rajoy de fer el que no han fet durant aquests darrers anys: política. El govern del PP ha delegat en l’àmbit judicial una qüestió que és de naturalesa netament política. Per tant, és una oportunitat a reconduir aquesta no política cap a la política". El líder d’Units ha destacat que "també és una oportunitat per al món independentista. Li reclamen una vegada més la necessitat de dotar-nos d’un govern que pugui ser operatiu i que, en definitiva, pugui fer política i dialogar. Ho hem de situar en el terreny de les institucions".

Segons ha proposat, aquest diàleg es podria canalitzar en forma d'un pacte d'estat que inclogui tot l'arc parlamentari de Catalunya i Espanya. Espadaler a tornat a posar sobre la taula la idea que el PSC -amb qui comparteix grup parlamentari- ja incloïen al seu programa electoral del 21-D, amb la diferència que Miquel Iceta ho plantejava en forma d'acord bilateral Generalitat-Estat. L'absència de govern impossibilita ara mateix aquesta idea.

"Apel.lem tots els grups parlamentaris sense excepció a fer un pacte d’Estat [...] aquest és un problema del conjunt de l’Estat. Fem aquesta reflexió i remarquem la necessitat d’aquest pacte d’estat per afrontar des de la política i des de l’amplitud de mires el problema de Catalunya amb Espanya, un conflicte obert i internacionalitzat", ha dit, sentenciant: "No ens en sortirem si ho deixem només en mans del governs: un que s’ha negat a fer política i l’altre, malauradament inexistent perquè l’independentisme ha estat incapaç de configurar-lo".